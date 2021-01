Izložba “Opiranje kože” Ivane Kosanović u Domu omladine

BEOGRAD – Izložba “Opiranje kože”, video radova autorke Ivane Kosanović, biće otvorena od 26. januara do 12. februara u Galeriji Doma omladine Beograda (DOB).

Umetnica će kroz seriju radova predstaviti video performanse koji se bave temama telesnosti, rodne kategorizacije, dominacije, disperzije svesti i decentralizacije identiteta.

Na izložbi će biti prikazani projekti na granicama filmske i likovne umetnosti, koji kroz miks različitih medija čine izložbu transmedijskim delom.

Kroz razumevanje zvuka, slike, video zapisa i izvođenja, umetnica sugeriše na važnost interdisciplinarnog pristupa u umetnosti, koji postaje film za sebe.

Takođe, tematska sveobuhvatnost pitanja ženskog tela i nametnutih društvenih normi korespondira sa čitanjem teksta sa aspekata teorije, književnosti, filozofije i istorije umetnosti.

Na taj način Kosanović uspostavlja hipotezu o telesnosti kao iskazu, koji kroz aluzije na slikarstvo i crtež čini zapis u oblasti eksperimentalnog filma.

Ivana Kosanović (1980) je vizuelna umetnica i lingvistkinja iz Beograda koja se bavi video performansom, fotografijom i psiholingvističkim istraživanjem u oblasti psihološkog nasilja.

Njeni kratki igrani filmovi i video performansi prikazivani su na različitim međunarodnim festivalima.

Galerija DOB-a radi od utorka do subote u periodu od 12 do 21 sat, nedeljom od 12h do 18h, dok ponedeljkom ne radi.

(Tanjug)

