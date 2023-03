Izložba Viminacijuma o rimskim carevima od 16. maja do 17. jula u Rimu

RIM – Arheološki institut i Arheološkog park Koloseum u Rimu biće domaćini izložbe „Journey to the past – Itinerarium Romanum Serbiae – Viminacium“ u Rimskom senatu, na Rimskom forumu, u srcu antičke Rimske države, od 16. maja do 14. jula, potvrđeno je Tanjugu iz Arheološkog parka Viminacijum.

Projekat „Itinerarium Romanum Serbiae“ i Arheološkog instituta i Arheološkog parka Viminacijum predstavljeni su svetskoj javnosti putujućom izložbom pod nazivom „Journey to the past – Itinerarium Romanum Serbiae – Viminacium“.

Arheološki park Koloseum objedinjuje Rimski Forum, Koloseum, Palatini Domus Aurea, najznazajnije spomenike u Rimu iz rimskog perioda.

Ideja iskazana ovom izložbom jeste da 18 rimskih careva rođenih na prostoru današnje Srbije ujedine nasleđe provincija, ukažu na njihov značaj u heterogenom rimskom carstvu i obezbede svoje zasluženo mesto u ideološkim konceptima Caput Mundi i Roma Aeterna.

Budući da je izložba do sada obišla 21 grad širom sveta, na četiri kontinenta.

Da podsetimo izložba je do sada gostovala u Evropi: u Velikoj Britaniji (London), Mađarskoj (Budimpešta – dva puta), Malti (La Valeta), Češkoj (Prag), u SAD (Njujork – dva puta, Vašington – dva puta, Boston, Čikago, San Francisko, Los Anđeles), u Latinskoj Americi: Urugvaj (Montevideo), Argentina (Buenos Ajres), Paragvaj (Asunsion), Brazil (Brazilija), Čile (Santjago de Čile), Peru (Lima), Bolivija (La Paz, Santa Kruz), u Africi: Maroko (Maroko, Tandžir).

Organizacija izložbe i njena postavka u prostor Rimskog foruma, za istraživače Arheološkog instituta a naročito arheologe predstavlja čast, ponos, ali i ne malu obavezu da se na najbolji način predstave u Rimu u srcu nekadašnje Rimske imperije.

Kuriozitet ove izložbe je što će neki od predmeta i skulptura vezanih za 18 rimskih careva sa našeg prostora, ponajviše Konstantina Velikog biti izvučeni iz depoa i izloženi od strane Arheološkog Parka Koloseum.

Ovakva simbioza će u samoj postavci pokazati koliko su jake spone između centra i provincije, te koliko je naročito u periodima 3. i 4. veka prostor današnje Srbije bio značajan za celokupnu rimsku državu.

Biste 18 rimskih careva, maketa Viminacijuma, 3D modeli antropoloških tipova ljudi iz Viminacijuma, kopije nakita itd. biće izloženi na čuvenom Rimskom forumu, u najznačajnijem objektu antičke rimske države – kući senata – Curia Iulia.

Osim otvaranja izložbe biće organizovan i naučni forum istraživača Arheološkog instituta i istraživača Koloseuma na temu značaja nasleđa 18 rimskih careva iz postavke IRS.

Takođe će biti organizovan i kulturni forum o važnosti kvalitetnog upravljanja i prezentacije kulturnog i muzejskog nasleđa u domenu dve institucije.

Kolege iz Italije će na ovom forumu po prvi put u javnosti govoriti o konzervaciji čuvenog Konstantinovog slavoluka.

Forum i izložbu će otvoriti dr Alfonsina Ruso, direktorka Arheološkog parka Koloseum i dr Snežana Golubović, direktorka Arheološkog instituta, kao i dr Miomir Korać, idejni tvorac i inicijator projekta i izložbe IRS-Viminacijum.

Izlozba Itinerarium Romanum Serbiae se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Biće to sjajna prilika da se nasleđe sa teritorije Srbije iz rimskog perioda prezentira u srcu Rimske imperije u Rimu koji je jedini grad u rimsko doba nosio naziv URBS.

Saradnja između Arheološkog instituta i Arheološkog parka Koloseum započeta je 2019. godine, angažovanjem dr Frančeske Boldrigini i dr Jelene Anđelković Grašar, kada su zajedno radili na pripremi, a potom naredne tri godine i na implementaciji Erazmus + projekta Evropske Unije „TRAME-Tragovi pamćenja“.

Tokom četiri godine lepe i uspešne saradnje obe, prestižne institucije izrazile su želju da se saradnja nastavi.

Ova izložba je jedna u nizu planiranih aktivnosti, dok se kao sledeći korak već pominje gostovanje Arheološkog parka Koloseum u Viminacijumu.

