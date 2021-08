Kaleidoskop kulture od 2. septembra do 8. oktobra u NS

NOVI SAD – Kaleidoskop kulture počinje 2. septembra u Novom Sadu svečanim otvaranjem u Kreativnom distriktu, što će biti uvertira u pet nedelja, tokom kojih će se, kroz pet umetnosti – arhitekturu, književnost, vizuelnu, primenjenu i izvođačku, programi realizovati širom Novog Sada sve do 8. oktobra.

Do 5. septembra, na svečanom otvaranju, predstaviće se jedna od najprestižnijih institucija u sferi novih likovnih medija i savremenih umetničkih praksi – Ars Elektronika, CGA konferencija, Internacionalni festival alternativnog i novog teatra – Infant, Madlenianum, Filmski festival Obnova, Akademija umetnosti Novi Sad, umetnici iz Austrije, Hrvatske, Slovenije, Švedske, Francuske, ali i brojni drugi.

Predstojećih pet nedelja programi će biti realizovani na ključnim infrastrukturnim projektima Evropske prestonice kulture, ali i kultnim mestima – Kreativni distrikt, mreža kulturnih stanica, Nova mesta – male, urbane celine, Podgrađe, Korzo, Spens i Trg Galerija koje sada upoznajemo kroz kulturu.

Jedinstvene programe obeležiće velika imena poput virtuoza Stefana Milenkovića i Vojvođanskog simfonijskog orkestra, lauerata Svetislava Basare, tekstopisca i muzičara Ramba Amadeusa, dramaturškinje Minje Bogavac i drugih domaćih, evropskih i svetskih eminentnih umetnika.

Publici će se predstaviti i neka od najznačajnijih ustanova i organizacija među kojima su Srpsko narodno pozorište, Savez udruženja likovnih umetnika, PDP konferencija, Francuski institut u Srbiji, Gete institut, Austrijski kulturni forum i druge.

„Niko ne može da odzviždi simfoniju. Za simfoniju je potreban ceo orkestar, a njega ne čini spisak muzičara. Da je lako do kulture zajedništva, svaki grad bi je imao. Novi Sad svoju izvodi po četvrti put. Kaleidoskop kulture je najbolji način da upoznate Novi Sad jer upoznajete toponime kroz kulturu“, rekao je direktor Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, Nemanja Milenković.

Dodaje da Kaleidoskop kulture, razvijajući se na osnovu evaluacije odnosno smernica dobijenih od publike, sada dobija onaj oblik koji je zamišljen na njegovom početku 2018. godine, te je upravo Kaleidoskop kulture Evropska prestonica kulture u malom i legat koji ostaje gradu, a kom se sada, pored umetnika, institucija, organizacija i građana, priključuju i novosadski privredni brendovi.

„Programski luk Kaleidokop kulture je najznačajniji luk Evropske prestonice kulture jer on predstavlja srž i ujedinjuje i okuplja i pojednice, građane, umetnike, organizacije, institucije i upravo kroz tu sinergiju i umrežavanje dolazimo do kvalitetnih programa sa jedne strane, a sa druge u prilici smo da iste te programe realizujemo u novim prostorima za kulturu koje smo adaptirali i sredili“, rekao je član Gradskog veća za kulturu, Dalibor Rožić.

Razvijanje Kaleidoskopa kulture, što je podstaklo i podizanje kapaciteta kulturne scene grada, vidi se i kroz primer saradnje sa ključnim kulturnim institucijama, poput Srpskog narodnog pozorišta, iz čega su proizašli novi produkcijski standardi i tri multimedijalna operska spektakla – Rigoleto prošlog septembra, Aida ove godine i Karmen koja je u planu za naredni Kaleidoskop kulture.

„Opera Srpskog narodnog pozorišta svrstala se među prve operske kuće u regionu, a zahvaljujući ovoj saradnji zaslužićemo i prvo mesto u Evropi, s obzirom na kvalitet naših umetnika i kvalitet izvođenja naših predstava“, rekao je direktor Opere Srpskog narodnog pozorišta, Aleksandar Stankov.

Upravo je Kaleidoskop kulture, kao celogodišnji projekat, tokom prethodne četiri godine napravio čvrst most između ustanova kulture, organizacija, umetnika na lokalnom nivou, ali i povezao novosadsku scenu sa evropskom i svetskom.

„Mislim da jačanje tih ostvarenih veza ide u pravom pravcu, jer bez te podrške i saradnje ni mladi umetnici ne mogu stvarati novu produkciju, a evidentno je da je na ovim projektima koje mi prikazujemo kroz program novih umetničkih praksi, nova produkcija najvažnija u svetu vizuelnih umetnosti“, rekao je Goran Despotovski, predsednik Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine.

Nakon svečanog otvaranja, nedelja arhitekture traje do 10. septembra.

Potom od 11. do 17. septembra biće realizovana nedelja izvođačke umetnosti. Treću nedelju obeležiće književnost od 18. do 23. septembra, četvrta je u trajanju od 24. do 30. septembra rezervisana za vizuelnu umetnost, dok će poslednja biti nedelja primenjene umetnosti od 1. do 8. oktobra.

(Tanjug)

