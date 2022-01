Karajlić: Lakše je održati koncert nego pisati scenario

BEOGRAD – Nova igrana TV serija „Složna Braća – The Next Đeneration“ premijerno će biti prikazana večeras na kablovskom kanalu Superstar TV, a tvorac ovog serijala, čuveni muzičar Dr Nele Karajlić specijalno za Tanjug ističe da je mnogo lakše održati koncert nego pisati scenario za seriju.

„Uvek sam uzbuđen, svaki put mi je zanimljivo, i znam da je dobro to što sam uradio, jer kad gledam, uopšte ne shvatam da sam to ja pisao, već neko sasvim drugi. To mi je signal da sam u tom smislu uspeo da preskočim „rampu“, smatra Karajlić, kome je pravo ime zapravo Nenad Janković, pevač i autor mnogih pesama sarajevske rok grupe „Zabranjeno pušenje“.

Druga sezona serije posle 26 godina donosi 12 novih epizoda koje se nadovezuju na satiričnu seriju iz devedesetih, sa novim i starim likovima, a nakon premijere na Superstar TV, krenuće da se prikazuje od 8. januara na kanalu Prva TV, subotom i nedeljom od 20 časova.

Karajlić je autor i originalnog mini serijala „Složna braća“ od 7 epizoda iz 1995. godine, koji je tada i glumio u serijalu i režirao ga uz Nikolu Pejakovića Kolju i Olega Novkovića.

Izvorna priča na duhovit način je predstavljala mentalitet naroda i pojedinaca na teritoriji bivše Jugoslavije, a igrali su na žalost pokojni Žika Milenković, Davor Dujmović, pevač Vladimir Savčić Čobi. Takođe, ostali su upečatljivi – Petar Božović, Goran Sultanović, Jelisaveta Seka Sablić.

„Mnogo je lakše svirati koncert uživo, jer onda je jasno da je sve do mene, do tog trenutka kada to muzičar izvodi. Ovo je malo komplikovano, jer gledam ono što sam napravio, ali smatram da je ovo serija koja ima svoje mesto u ponudi svih serija kod nas. Pogodili smo priču za šire gledalište“ istakao je scenarista i idejni tvorac humorističke serije, u realizaciji ETM Produkcije i kompanije Telekom Srbija.

U karijeri je Nele bio i reditelj, i glumac, a sebi je dodelio manju ulogu u prvoj – pilot epizodi novog nastavka iako je scenarista i autor serije uz režiju Milorada Milinkovića.

„Mislim da ja tu i više nemam šta mnogo glumački da tražim. Prvo, onaj lik koga sam igrao u originalu je otišao u vazduh, u tom prvom serijalu. A drugo, namerno smo izbegavali da zovemo stare junake – glumce da ne bi došlo do zabune. Svi su pamtili Gorana Sultanovića kao Čengu, i nema šanse da on sada odigra neku veliku ulogu, a da ne bude opet Čenga“, izrazio je svoj stav dr Nele i dodao da su u ovom nastavku prisutni i akteristare verzije – Nataša Ninković, Zoran Cvijanović, Nikola Pejaković, kao gostujući glumci u kožama drugih likova.

Scenarista serijala ponovo je pružio veoma karakterističan humor pripadnika bivših republika nekada zajedničke države Jugoslavije, a reditelj Milorad Milinković je sa Karajlićem realizovao i nastavak kultne „Top liste nadrealiste“ u vidu projekta „Nadrealna Televizija“ (2012).

U seriji „Složna Braća – The Next Đeneration“ igraju i – Marko Gvero, Andrija Kuzmanović, Ljubiša Savanović, Milan Kovačević, Amar Ćorović, Maja Čampar, Miljan Prljeta, Milutin Mima Karadžić, Radoslav Rale Milenković, Sergej Trifunović, dok su producenti – Nenad Okanović, Bojan Ivković i Nenad Pirnat.

Snimljeno je 12 žanrovski različitih verzija pesme „Složna braća“ za ođavne špice svih 12 epizoda.

Prema autoru, najnovija verzija je jedna nova avantura, a duboko je uveren da će publika primiti nove junake na isti način na koji je prihvatila i stare, jer nose istu vrstu šarma, te se nada da će se nova sezona gledati sa istim entuzijazmom i za 30 godina, baš kao i prvi serijal nastao pre 26 godina.

Nele Karajlić je retko svestrani autor – umetnik u sferi šou biznisa: muzičar, TV scenarista, glumac, reditelj, učesnik – domaćin kviza „Ja volim Srbiju“, ali i književnik, u kojima uglavnom uspešno pliva.

„Baš i ne plivam u svim tim umetnostima, već obično tonem, a kada krenem da tonem, onda se uspinjem rukama i nogama da izađem na površinu. Ne umem da napravim balans. Posvećen sam kada uđem u neki projekat i iz njega ne izlazim bez krvi, znoja i plača udovica. Nemam nikakvu rezervnu varijantu dok stvaram jedno delo. Ali, kada se umorim od muzike, onda pređem na nešto drugo, a kada se umorim od pisanja knjiga, onda se okrenem i nečem novom, kao što je otvaranje galerije“, naveo je Karajlić, koji ima novi angažman u vidu premijernog prostora – Galerije „Sanjaj“ u Beogradu.

Izložba „Tragači [snova]“ tri mlada autora (Marko Kusmuk, Damjan Kovačević i Vladimir Lalić) otvorila je ovaj novi umetnički prostor u novembru, koji vode zajedničkim snagama Dr Nele Karajlić i njegova supruga Sanja Bjelanović Janković.

Takođe, sa svojim sinom Srđanom Jankovićem napisao je scenario za svih 12 epizoda najnovije „Složne braće“ tokom perioda korone, što mu je sasvim prijalo da pronađe dovoljno vremena da se posveti tako zahtevnom poduhvatu, tako da mu je porodica uključena u razne kreativnosti.

„Filozofski ili ideološki izvor iz koga izlazi sva moja kreacija je isti, bez obzira da li sviram, stvaram muziku ili pišem. Imam uvek jedno isto izvorište toga šta mene muči, šta želim da kažem publici, ili na koji način želim da nešto predstavim, tako da je to samo pitanje tehnike. Kao da vas neko prevozi sa tačke A u tačku B, jednom će to uraditi uz pomoć BMW-a, drugi put je to Porše, treći put – Mercedes“, napravio je simboličku paralelu Karajlić, koji se uveliko afirmisao kao književnik sa tri zapažena romana – „Fajront u Sarajevu“ (2015), „Solunska 28 – „O novcu i strastima“ (2018) i „Solunska 28 – „O prijateljstvu i izdaji“ (2019) za istog izdavača – „Laguna“.

Poseban spektakl će čekati publiku naredne godine, tačnije na Svetski dan muzike – 21. juna 2022. na stadionu Tašmajdan, jedinstveni duet Stefana Milenkovića i Neleta Karajlića u projektu „Rock El Clasico“.

Oni su već izvodili taj neobičan eksperiment za intimniju publiku, bez najave, više putem tajnih kanala, dok će najšira javnost gledati navedenog datuma.

Dvojica umetnika na neobičan način spajaju klasičnu i rok muziku, stvarajući autentično muzičko delo, a realizaciju projekta produciraju Udruženja „Cultur Explerer“ i „Fusion Event“, u saradnji sa nacionalnom platformom „Srbija stvara“, Ministarstvom kulture i kompanijom Telekom Srbija.

„To je jedno posebno ludilo, izuzetno me raduje, jer ja sam čovek eksperimenta, volim to nešto što me pokreće. Ne volim da izađem na pozornicu, a da pritom ja ne budem sam sebi najbolja publika“, jasan je Nele, a muzički spot „Gile šampion i Čajkovski“ već je snimljen kao najava za ovaj koncert.

(Tanjug)

