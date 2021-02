Kompozitorka Ana Krstajić predstavlja Srbiju u Francuskoj

BEOGRAD – Mlada kompozitorka klasične i filmske muzike i kreativna ambasadorka nacionalne platforme „Srbija stvara“ Ana Krstajić trenutno predstavlja Srbiju u finalu internacionalnog takmičenja muzike u Francuskoj – Original Soundtrack Ćallenge.

Posebno je zanimljvo da jedino Krstajićeva među finalistima ovog takmičenja nije državljanka Francuske.

Na dodeli nagrada koja će u Francuskoj biti održana u nedelju, 7. februara, gudački orkestar „National d’Auvergne“ izvešće njenu kompoziciju za eksperimentalni film „Hurlevent“.

Na čelu je stručnog žirija kompozitor i oskarovac Stiven Vorbek (Stephen Warbeck) – široj javnosti poznat po komponovanju muzike za film „Sheakespere in Love“.

„Jako me raduje što će moju muziku za ponuđeni eksperimentalan film ‘Hurlevent’ izvesti jedan tako renomirani gudački orkestar kao što je „National d Auvergne“, to je velika čast i profesionalni uspeh. Takmičenja filmske muzike ovog tipa mi omogućavaju da prikažem svoj rad širom sveta i da uspostavim saradnju sa internacionalnim orkestrima, što me zaista najviše ispunjava“, ističe Krstajićeva.

Ana Krstajić je kreativna ambasadorka platforme „Srbija stvara“, a u Srbiju se vratila nakon završenih master studija na prestižnom Univerzitetu Berkli u SAD i osvojenih brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima.

„Vodeći se ubeđenjem da sve počinje jednom kreativnom idejom i talentovanim pojedincem, platforma ‘Srbija stvara’ kreira nacionalni brend moderne Srbije oslanjajući se prvenstveno na međunarodno preoznatljive i izuzetne pojedince koji inspirišu svojim dostignućima, idejama, kreativnosti. Baš kao što je slučaj s talentovanom Anom Krstajić. Podržavajući njihov rad na najbolji mogući način promovišemo Srbiju kao modernu zemlju, zemlju talentovanih i kreativnih ljudi“, kaže Ana Ilić, viša savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i turizam koja predvodi tim „Srbija stvara“.

Nacionalna platforma „Srbija stvara“ je krovno, međuresorno telo zaduženo za međunarodnu promociju Srbije kroz izvozni potencijal iz oblasti kreativnih industrija, inovacija i ekonomije zasnovane na znanju.

Platforma, osnovana na inicijativu predsednice Vlade Ane Brnabić, deluje kao nacionalni brend koji afirmiše vrednosti savremene Srbije: kreativnost, inovativnost, znanje i talent.

(Tanjug)

