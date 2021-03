Koncert arija i dueta iz opera 3. aprila na Kolarcu

BEOGRAD – Tri srpska umetnika koji karijeru grade u inostranstvu – sopran Tamara Rađenović, bariton David Bižić, pijanista Đorđe Nešić, imaće gala koncert “Amore per sempre” 3. aprila od 19 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.

Na koncertu će biti izvedene poznate arije i dueti iz opera “Figarova ženidba” Mocarta, “Boemi” Đakoma Pučinija, “Lovci na bisere” Žorža Bizea, “Faust” Šarla Gunoa, španske i italijanske pesme, kao i klavirska dela Kloda Debisija i Sergeja Rahmanjinova.

Jedinstven spoj umetnika različitih generacija u Beograd stiže iz prestižnih svetskih dvorana Karnegi hola, Metropoliten opere, Pariske nacionalne opere, Madridske kraljevske opere ili Kovent Garden.

Mladi sopran Tamara Rađenović (25) je već sa 19 godina nastupala na gala koncertima operske dive Monserat Kabalje, a danas živi i radi u Londonu odakle gradi svetsku karijeru.

Pre tri godine je diplomirala solo pevanje na prestižnoj muzičkoj akademiji Royal College of Music u Londonu i time je prva i jedina umetnica iz čitavog regiona koja je primljena na taj odsek na ovom muzičkom konzervatorijumu.

Do sada je nastupala u 13 zemalja, između ostalih, u Španiji, Italiji, SAD, Austriji, Nemačkoj, Engleskoj, Sloveniji.

Imala je do sada dva solistička koncerta u njujorškom Karnegi holu, u septembru 2018. i u novembru 2019. godine.

Bariton David Bižić je jedan od najpriznatijih srpskih operskih pevača u svetu, koji je nastupao u najvećim svetskim operskim kućama poput Kraljevske opere Kovent Garden, Metropoliten opere u Njujorku, Pariske nacionalne opere, Madridske kraljevske opere, Teatra Liseu u Barseloni, Švedske kraljevske opere, Bečke državne opere, Boljšoj teatra u Moskvi.

Ove godine će biti njegova osma sezona u Metropoliten operi kao gosta soliste sa više od 40 nastupa predstava.

Uspešni bariton je poslednji nastup u Srbiji imao pre 10 godina.

Umetnost srpsko-američkog pijaniste Đorđa Nešića opisuje se kao “smela”, “osećajna” i “suptilno virtuozna”.

Njegova karijera uključuje resitale, koncerte i kamerno muziciranje, a zanimljivo je da izvodi muzički repertoar koji proučava savremene društvene probleme i promociju ljudskih prava širom sveta.

Redovni je profesor na Univerzitetu u Pitsburgu i član Umetničke globalne fondacije u Ženevi.

Prošle sezone je nastupao u Crnoj Gori na “KotorArt festivalu”, u Kulturnom centru Srbije u Parizu, na koncertu “Putovanje kroz muziku Srbije” u Karnegi holu, i u Beogradu u Skupštini Grada, Narodnom muzeju i galerijama Artget i SANU.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.