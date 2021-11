Konferencija „Muzej savremene umetnosti u proširenom polju“ 17. novembra

BEOGRAD – Konferencija „Muzej savremene umetnosti u proširenom polju” biće održana 17. novembra u prostorijama navedenog muzeja u Beogradu, u saradnji sa međunarodnom inicijativom „BITE of Art“.

Tribina će okupiti neka od najznačajnijih imena muzejsko-kustoske prakse u Evropi sa ciljem otvaranja dijaloga o budućnosti savremene vizuelne umetnosti i rada muzeja.

Na konferenciji će učestvovati: Izabel Bertoloti – direktorka muzeja „MAC Lion“ (Francuska), Žan-Maks Kolard – kustos muzeja „Centre Pomipidou“ (Francuska), Gunar B. Kvaran – bivši direktor „Astrup Fearnley“ muzeja u Oslu (Norveška).

Svoje prisustvo su potvrdili Holger Rinberg – direktor „Heart – Hearning Art“ muzeja u Danskoj, Branko Frančeski – direktor „Nacionalnog muzeja moderne umetnosti“ u Zagrebu, kao i drugi gosti iz Španije, Slovenije, Belgije, Litvanije i Srbije.

Konferencija “The Musuem of Contemporary art in the extended field” će biti emitovana uživo putem zvaničnog You Tube i Facebook kanala Muzeja, a susret će biti na engleskom jeziku i zatvoreno za posetioce.

Zbog konferencije će Muzej savremene umetnosti biti u potpunosti nedostupan 17. novembra za publiku, ali zato će u utorak 16. novembra ulaz biti besplatan za posetioce.

Trenutna zapažena aktuelna izložba u Muzeju jeste retrospektivnapostavka Vladimira Veličkovića pod nazivom „Figura kao izraz egzistencije“.

(Tanjug)

