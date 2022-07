Konstrakta nastupila u finalnoj noći Egzita

NOVI SAD – Popularna muzičarka Ana Đurić – Konstrakta, predstavnica Srbije na Evroviziji 2022, sinoć je održala koncert na finalnoj večeri Exit festivala pred nekoliko desetina hiljada posetilaca na Glavnoj bini (Main Stage).

Novosadska muzička manifestacija je bila u znaku Evrovizije, jer je na programu pre Konstrakte, a posle brazilskog hevi metal sastava “Sepultura”, nastupila finska grupa “Blind Ćannel”.

Svetski auditorijum ovaj post-hardkor bend dobro poznaje po učešću na Pesmi Evrovizije 2021 kada su završili na 6. mestu zahvaljujući pesmi „Dark Side“, koju su sinoć otpevali na samom kraju nastupa.

Publici su predstavili pesme sa četiri studijska albuma – “Revolutions” (2016), “Blood Brothers” (2018), “Violent Pop” (2020), a najnoviji materijal im je izašao u petak, 8. jula – “Lifestyles of the Sick & Dangerous”.

Upravo su mnogi njihov muzički stil ocenili i definisali kao njihov treći album – “nasilni pop” što je zaista neobična odrednica.

Na repertoaru su prošetali kroz svoje žestoke numere – “We Are No Saints”, “Timebomb”, “Alive or Only Burning”, “Died Enough for You”, “Don’t Fix Me”, “Over My Dead Body”, “Lose Yourself / Snake”, “Glory for the Greedy”, “Feel Nothing”, “Left Outside Alone” (obrada hita pop pevačice Anastasije), “Balboa”, “Bad Idea”, i spomenuti hit Evrovizije – “Dark Side”.

Posle celog sata svirke, na scenu je izašla nekonvencionalna umetnica Konstrakta, i nastup je počela sa hitom „Nobl“ kao deo poznatog muzičkog video projekta „Triptih“.

„Dobro veče, Exit, za vas su tu Konstrakta i „Zemlja gruva“. Mi smo jedini domaći hedlajneri na Main Stage Exita ikada. A to je zašto? Pa zna se, jer smo nobl“, nadovezala se Konstrakta na prethodno otpevanu pesmu.

Svoju turneju, Ana Đurić je započela pre samo nedelju dana, kada je imala koncert takođe na zatvaranju – 12. Arsenal festa u Kragujevcu, i sinoć je to bio veoma sličan nastup kao u srcu Šumadije.

Konstrakta je napravila presek karijere u tačno sat vremena kao mešavinu pesama svoje matične avangardne pop grupe “Zemlja Gruva” i kompozicija u vidu samostalnog projekta.

“Lepo je biti kod kuće”, sa velikim osmehom je primetila Ana, misleći na čitavu euforiju oko Evrovizije u Torinu (Italija), koja joj je oduzela neko vreme i energiju, ali i učinila je najpopularnijom muzičarkom u Srbiji preko noći.

Imala je multimedijalni šou program na sceni Exita kao prva glavna domaća zvezda Exita, gde su se nizali “Plodni dani”, zahvalnost “Mami”, čuveni “Đango”, neobične “Žvake”.

Umela je lako i otvoreno dama da prizna “Nisam znala da sam ovo htela” kroz “Tugu”, da bi otkrila spontano kako “Neam šamana”, a voli da joj u životu i ljubavi sve bude “Mekano”, na veliku euforiju desetine hiljada ljudi.

“Eto, bili smo malo na Evroviziji”, najavila je šarmantno njen najveći hit “In Corpore Sano” i pevala u duetu sa svojom mnogobrojnom publikom, koji su uživali sve vreme, posebno sa neprolaznim stihovima “Umetnica mora biti zdrava”.

Gomila obožavaoca i njenih prijatelja, kolega, iznenada se stvorilo na Main Stage-u, tako da je sa njima zaplesala Konstrakta i time završila nastup od punih sat vremena.

“Hvala Exitu što postoji. Vidimo se”, poručila je Konstrakta, koja će i dalje na turneji nastupati u okviru Exit “porodice”, odnosno na letnjem festivalu “Sea Dance” u Crnoj Gori, kao nastavak ove muzičke priče. Trenutno muzičarka drži rekord kao srpska izvođačica koja je dostigla najveći broj mesečnih slušalaca na striming platformi „Spotify“ sa više od 1,3 miliona.

Osim Konstrakte koja je obeležila celo veče na Exitu i osećala se kao kod kuće, publika je u velikoj meri gledala na Visa Fusion stage – koncert američkog muzičara Markija Ramona, koji drži sećanje i pravi legat o legendarnom pank rok bendu “Ramones”, slavan u svom trajanju od 1974. do 1996. godine.

Bubnjar Marki Ramon jedini je aktivan u pogledu očuvanja uspomene na ovako univerzalan bend koji je ostao večan u svojim hitovima, a uveliko je podmladio ekipu kolega.

Sa njima iz drugog plana za bubnjevima energično izvodi neprolazne pank rok numere izuzetnog benda – “Pet Cemetery”, “I Wanna Be Sedated”, “Beat on a Brat”…

Ogroman broj publike ispred Fusion bine dokaz je da pank nikada nije nestao, te da i dalje postoji u dušama i srcima iskrenih ljubitelja koji su obožavali ovaj brend od benda.

Virtuoz na bubnju je dolazio već više puta na nastupe u Beogradu, tako da je zavoleo srpsku publiku kojoj se uvek neizmerno vraća, a trudi se da uvek deluje iz drugog plana, davajući mladim nadama u grupi više šansi da se istaknu.

Na istoj bini do ranih jutarnjih časova nastupali su – turski alternativni sastav morbidnog imena „She Past Away“, zagrebački pank folk bend „Brkovi“ – regionalna atrakcija, dok su ukus irske tradicionalne muzike ponovo doneli domaćini „Orthodox Celts“ na čelu sa Acom Seltikom.

Samo za ljubitelje tehno dens muzike u vidu di-džej seta, na Main Stage-u i Dance Areni nastupe su imali – Zhu, Alok, Satori, Stephan Bodzin, Monolink, Joel Corry i ukrajinski duo Artbat, čijim završnim setom se i zatvorio festival ovog jutra.

Na Explosive Stage-u rezervisanom za metal i pank muziku, sinoć su prava atrakcija bile četiri žestoke dame iz benda “Nervosa” iz Brazila, grada Sao Paolo.

Originalna članica sastava osnovanog 2010. godine je samo gitaristkinja Prika Amaral, dok su se ostale – Diva Satánica, Mia Wallace, Eleni Nota, priklkjučile nedavno, u doba pandemije (2020).

Na svom prvom nastupu u Srbiji, dame su odsvirale pesme sa svojih 5 albuma – “Time of Death” (EP) (2012), “Victim of Yourself” (2014), “Agony” (2016), “Downfall of Mankind” (2018), “Perpetual Ćaos” (2021).

Koncert britanskog kantautora Džejmsa Artura koji je trebalo da se održi sinoć na Exitu, iznenada je otkazan, iz nepoznatih razloga.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.