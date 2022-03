Krivokapic: „Godine vrana“ su prvorazredan teatarski događaj

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Bojan Krivokapić koji je govorio o svojoj ulozi u predstavi „Godine vrana“ pisca i reditelja Siniše Kovačevića u Narodnom pozorištu.

Krivokapić je rekao da u predstavi „Godine vrana“ igra kapetana Mijata Trnavca što je zahtevna uloga zato što ni u jednoj sceni njegov lik nije isti, „a u prvoj doživljava lom koji je gotovo antički“.

„To jeste možda najzahtevniji zadatak koji sam imao do sad, u Narodnom pozorištu sigurno. Velika je čast bio poziv Kovačevića da budem deo cele te priče“, istakao je Krivokapić.

Prema njegovim rečima, „Godine vrana“ ima moderan izraz pošto igrači rade dosta toga za predstavu i u pravom smislu su „barabar“ sa glumcima, „kičma su predstave bez njih to ne postoji u tom obliku“.

„Ovo je prvorazredni teatarski događaj. Voleo bih da mi se nešto ovakvo ponovi u skorijoj budućnosti“, priznao je glumac.

Krivokapić je ocenio da predstava može biti zanimljiva gledaocima kao kolaž, ljubavne priče i dešavanja u novoosnovanoj Kraljevini SHS, gde

mogu „i sa istorijske perspektive da saznaju nešto što se ne nalazi u čitankama“.

Glumac je dodao da mladi trebaju pogledati Kovačevićevu predstavu da vide kako je bilo u ne tako dalekoj prošlosti, „šta su sve ljudi radili, koliko su se žrtvovali i šta je značila reč, pogotovo oficirska“.

„Neko ko ti učini najveće zlo, a ti ako si mu dao oficirsku reč, to moraš da ispoštuješ. Tu nema hoću neću. Mnoge stvari iz tog vremena nažalost ne postoje… Vi ako nekome date reč, iako na sopstvenu štetu, to morate da ispoštujete“, ocenio je Krivokapić.

Prema njegovim rečima, ljubavna priča u predstavi je „takvog intenziteta da spaja nespojivo“.

„U tu dimenziju ipak verujem, u snagu ljubavi, i dalje, da je dovoljno jaka da može sve da pobedi“, naglasio je glumac.

O igranju predstave u kojoj je i Miodrag Krivokapić, mlađi Krivokapić kaže da su „super drugari“ i da nema odnos kao da igra predstavu „sa svojim ocem koji je veliki glumac“.

„On je krajnje blagorodan u tom procesu probanja, sa svojim predlozima i divnim odnosom prema mladim glumcima. To ljudi odreda govore. Meni zaista čini praznik da budem s njim na sceni. On je jedan od onih glumaca koji se daju do kraja partneru“, naglasio je Krivokapić.

Prema njegovim rečima, predstava „Godine vrana“ je „dobar put za glumca, da ne pliva u poznatim vodama, da se ubaci u vatru sa zahtevnijim zadacima“.

Govoreći o odabiru uloga, Krivokapić je ocenio da „može biti dobar komad ali se hemija među ljudima ne desi“.

„Može tekst da bude genijalan, kao Sinišin ili Šepskpir neki, pa da to ni na šta ne liči. Nije samo do glumca. Cela je slika počev od reditelja, sastava ekipe, uzajamnog razumevanja… Više ne verujem o ono: ‘Uh, što je dobar u lošoj predstavi!’ U odnosu na šta je dobar?, primetio je glumac

Krivokapić jerekao da ga očekuje druga sezona serije „Branilac“ o istinitim zločinima i suđenjima, kao „jako dobar scenario ‘Vera’ na temu Drugog svetskog rata“.

(Tanjug)

