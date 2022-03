„Handke je naš sabrat i mi ga smatramo srpskim pesnikom, a on je to postao u najtežim vremenima za srpski narod kada se to malo ko usudio“, rekao je jedan od učesnika programa, akademik Matija Bećković.

Handke je, prema njegovim rečima, sebe najviše ovenčao svojim putovanjima po Kosovu, po Velikoj Hoči.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.