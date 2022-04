Milovanović: „Tajna vinove loze“ je u glumcima

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Nebojša Milovanović koji je govorio o svojoj ulozi u drugoj sezoni serije „Tajna vinove loze“ i radu u matičnom Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP).

Milovanović je ocenio da ima više faktora zašto je „u moru gledanih serija ova je zaista bila najgledanija“, među kojima su tema koja nije rađena do sada, priča o porodicama, lepi eksterijeri, podela u kojoj su Sloboda Mićalović, Vojin Ćetković, Anita Mančić, Milica Zarić i drugi, kao i dobro vođena priča.

Govoreći o svojoj ulozi u „Tajni vinove loze“ Milovanović je podsetio da se od početka karijere pre više od dve decenije susretao sa ulogama koje imaju dramsku težinu.

„Sve ostalo je meni teže od toga. Ako osetim da uloga ima teške dramske elemente i dubinu meni je to veliki izazov i znam kako s tim mogu da se borim. To mi je najvažnije i to gledaoci sve više prepoznaju“, istakao je glumac.

Prema njegovim rečima, JDP „neguje ljude, prepoznaje nove autore i tekstove i klasiku koju radi na savremen način“.

„Uvek ima u svom repertoaru predstave za koje sami ljudi iz kuće, pre svega umetnički direktor Gorčin Stojanović kažu, ‘nemaju opterećenost uspehom i blagajnom’. To je ono što mora da postoji“, primetio je Milovanović.

„Kaspar“ i „Zagreb – Beograd via Sarajevo“, u kojoj i sam igra, predstave su koje „JDP prepoznaje i neguje i jedino je moguće u JDP-u“, naveo je Milovanović.

Da nije pozorišta i dugogodišnjeg treninga kroz repertoar, Milovanović smatra da ne bi mogao tako da iznese svoju ozbiljnu dramsku ulogu u seriji „Tajni vinove loze“, formatu namenjenom za široku publiku.

Prema njegovim rečima, jedna od tajni uspeha serije je i što su uključeni glumci koji imaju „repertoar u svojim nogama“.

Milovanović je rekao da bi ubuduće „voleo sve uloge koje imaju biografiju, a to su uglavnom iz epohe, koje su preživele vreme i pružaju mogućnost za istraživanje“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.