Ministarstvo: Trivan neupućena u naš rad, kritikuje bez osnova

BEOGRAD – Ministarstvo kulture i informisanja reagovalo je na kritike koje je Jelena Trivan, predsednice Upravnog odbora Filmskog centra, iznela na račun Ministarstva, a zbog umanjenog budžeta za kulturu.

Ministarstvo u saopštenju ocenjuje da je Trivan neupućena u to koliko se Ministarstvo zalagalo da FCS dobije novac, ali napominje da je mimo njihove volje i saglasnosti ipak došlo do smanjenja ukupnog budžeta za kulture, što je odrazilo i na FCS.

Ministarstvo pominje i preusmeravanje novca za prioritetne oblasti finansiranja do kojeg je došlo tokom vanrednog stanja, kao i na rebalans budžeta, što je sve dovelo do ukupnog smanjenja budžeta Ministarstva kulture za nešto više od 2.7 milijardi dinara odnosno za više od 20 odsto u odnosu na početak godine.

Kad je reč o nerealizovani sredstavaima FCS u iznosu od preko 250 miliona dinara, Ministarstvo napominje da je na vreme preduzelo sve neophodne radnje iz svoje nadležnosti, ali dodaje da Ministarstvo finansija „iz razloga nepoznatih Ministarstvu kulture“, nije prenelo sredstava namenjena Filmskom centru Srbije.

Podsećaju i da je za vreme aktuelnog saziva Ministarstva FCS imao „najveći budžet u svojoj istoriji“ vredan 1m2 milijarde dinara, što je bilo 2019. godine, kao i da je budžet ustanove progresivno povećan od 2016.

U saopštenju su zamerili Trivanovoj na njenom angažmanu i ukazali na brojne kritike koje se odnose na članove konkursnih komisija FCS, mnogobrojne žalbe na „netransparentan rad“ i odluke komisije, od kojih su izdvojili odsustvo podrške projektu o Jasenovcu Lordana Zafranovića, ali i istakli nezadovoljstvo koje njenim radom iskazuje Grupacija za kinematografiju Privredne komore Srbije.

Zamerili su joj i na tome što nije formiran Umetnički savet u FCS, kao i na „bliskosti s vlašću i političarenju“.

„Ministarstvo kulture i informisanja će sa svoje strane nastaviti da pruža raznovrsnu pomoć i podršku razvoju filmske industrije u Srbiji, kao što je to činilo i u prethodne četiri godine“, poručili zaključili su u saopštenju.

(Tanjug)