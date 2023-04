Na britanskom aerodromu zaplenjena 2.000 godina stara skulptura iz Irana

LONDON – Na aerodromu Stansed u Velikoj Britaniji zaplenjena je oko 2.000 godina stara skulptura, čija bi vrednost na tržištu bila 30 miliona britanskih funti.

Plan je verovatno bio da se artefakt proda na crnom tržištu, prenosi Gardijan.

Radi se o velikom fragmentu sasanidskog reljefa u steni koji prikazuje impozantnu mušku figuru isklesanu u 3. veku nove ere, a sveže je izdubljena iz litice u Iranu ugaonom brusilicom.

Službenici pograničnih snaga postali su sumnjičavi kada su videli da je figura nemarno upakovana, možda s namerom da sugeriše da se radi o bezvrednom predmetu. Reljef, visok preko jednog metra, isklesan je iz stene na licu mesta i zbog toga je ovo slučaj bez presedana.

„Gotovo nikada ne nailazimo na slučaj da je nešto izrezano iz žive stene. To je nivo brutalnosti koja nadilazi sve. Postoje čak i tragovi flomastera na zadnjoj strani pre nego što su upotrebili ugaonu brusilicu za dijagonalno rezanje iza i po vrhu. Zatim je spakovan na neverovatno loš način, u mali, gotovo nepodtavljeni sanduk koji je bio pričvršćen ekserima. Da je to bio najsavremeniji sanduk s umetničkim rukovanjem, to bi privuklo drugačiju pažnju jer je zahtevalo sve vrste papirologije“, kazao je Džon Simpson, viši kustos i arheolog u odeljenju Britanskog muzeja za Bliski istok.

On ju je identifikovao kao jedinstvenu reljefnu skulpturu u steni koja datira iz razdoblja Sasanidskog carstva.

„Pripada razdoblju kada je Iran bio centralno moćno carstvo koje se protezalo od Sirije do Kavkaza i centralne Azije, s glavnim gradom u Ktesifonu, južno od današnjeg Bagdada“, rekao je Simpson.

Postoji samo oko 30 poznatih sasanidskih reljefa na stenama, koji uglavnom datiraju iz trećeg veka. Gotovo svi su u relativno malom delu Irana, u svojoj pradomovini, pokrajini Fars.

„Sumnjamo da dolazi negde iz područja Širaza. Stilski je slična jednoj poznatoj u regiji. Mislim da je to verovatno deo velikog niza“, kazao je Simpson.

Nedostatak natpisa onemogućuje identifikaciju prikazane osobe, ali njegova odeća i dijadema ga označavaju kao osobu visokog ranga.

Njegov gest pozdrava i pokornosti, s podignutim savijenim kažiprstom, obeležje je sasanidske umetnosti kada su figure u prisustvu kraljevske porodice, što sugeriše da je to bio deo veće kompozicije, s kraljem s desne strane i možda drugim figurama iza.

Reljef se prelomio na dva dela jer je bio tako loše upakovan. Britanski muzej sada je dao da ga poprave konzervatori.

„Izgleda neverovatno i zapanjujuće privlačno. Može se proceniti na 20 do 30 miliona funti i više. Tako nešto nikada nije bilo na tržištu“, rekao je Simpson.

On je dodao i da bi artefakt bio „neverovatno vredan“ na crnom tržištu. Pljačkaše očigledno nisu pokolebale stroge kazne ako budu uhvaćeni.

„U Iranu još postoji smrtna kazna za trgovinu antikvitetima. Ljudima je suđeno i pogubljivani su u Iranu poslednjih nekoliko decenija. Ali u poslednjih nekoliko godina videli smo više iranskog materijala što znači da su ljudi voljni i sposobni da prekrše sankcije“, opisao je arheolog.

Slučaj su istraživali Interpol i Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala, ali do sada niko nije uhapšen, iako je na pakovanju bio naveden pošiljalac, primalac i odredište, britanska internet aukcijska stranica, koja je navela da takvu pošiljku nije očekivala.

Nakon što je predmet formalno oduzet, Britanski muzej je dobio dozvolu od iranske vlade da ga izloži tri meseca pre nego što ga pošalje u Nacionalni muzej u Teheranu.

Kako prenosi Gardijan, Sejed Mahdi Hošeini Matin, otpravnik poslova Islamske Republike Iran u Londonu, rekao je „da se iskreno nada da će daljnje širenje saradnje između Britanskog muzeja i iranske ambasade u Londonu i dalje biti efikasno u borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima i zaštite kulturnog nasleđa čovečanstva”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.