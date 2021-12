Naredne godine još veća ulaganja u kulturu

BEOGRAD – Uprkos teškoj godini, ostvarili smo značajne rezultata u oblasti kulture i bili jedna od pet zemalja koja nije potpuno zaključala ustanove kulture i stavila umetnike na prioritetnu lisitu za vakcinanciju, ali smo ih materijalno pomogli, izjavila je ministarka kulutre i informisanja Maja Gojković na konferenciji „Svet u 2022“, koja se održava u Narodnoj skupštini Srbije.

„Budžet Ministarstva za 2022. uvećan je za dve milijarde dinara, odnsno za 16 odsto u odnosu na ovu godinu, čime smo prešli konačno jedan odsto ukupnog budžeta Srbije, jer je to jedan od evropskih kiriterijuma koji nikako nismo do sada molgi da pređemo i to u teškoj godini kada se ulagalo u zdravstvo i infrastrukturu“, rekla je Gojkovićeva.

Najavila je da će godina pred nama biti prepoznatljiva po tri kulturna projekta.

„Od 13. januara paznja će biti fukisrana na Novi Sad koji je Evropska prestonica kutre za 2022. Drugi projekat je Prestonica kulture Srbije za koju je izabran Čačak, čime se okrećemo ka decentralizaciji kulture. Treći projekat je Gradovi u fokusu, za šta smo izdvojili 350 miliona dinara i uspeli da završimo 44 projekata u 44 gradova i opština ukojima se obnavljaju kulturen ustanove“, istakla je ministraka Gojković.

Ona je naglasila da su značajna sredstva uložena u filmsku industriju i simanje serija, što bi trebalo da podstaklne i razvoj turizma.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.