Nele Karajlić: Lakše je održati koncert nego pisati scenario

BEOGRAD – Nova igrana TV serija „Složna Braća – The Next Đeneration“ premijerno će biti prikazana večeras na kablovskom kanalu Superstar TV, a tvorac ovog serijala, čuveni muzičar Dr Nele Karajlić specijalno za Tanjug ističe da je mnogo lakše održati koncert nego pisati scenario za seriju.

„Uvek sam uzbuđen, svaki put mi je zanimljivo, i znam da je dobro to što sam uradio, jer kad gledam, uopšte ne shvatam da sam to ja pisao, već neko sasvim drugi. To mi je signal da sam u tom smislu uspeo da preskočim „rampu“, smatra Karajlić, kome je pravo ime zapravo Nenad Janković, pevač i autor mnogih pesama sarajevske rok grupe „Zabranjeno pušenje“.

(Tanjug)

