Nina Badrić večeras i sutra u BitefArtCafe klubu

BEOGRAD – Hrvatska muzičarka Nina Badrić i američki bend “Snarky Puppy” imaće samostalne koncerte u klubu BitefArtCafe na Kalemegdanu od večeras do nedelje.

Atraktivan prostor na otvorenom “BitefArtCafe Summer stage” biće obogaćen večeras i sutra sa dva uveliko rasprodata koncerta pop dame iz Hrvatske, koja ponovo dolazi u Beograd da zadivi publiku – svoje fanove velikim hitovima.

Za vreme pandemije korona virusa, Nina je pevala upravo samo u ovim prostorima Beograda, i obavezno su joj nastupi redovno rasprodati na ovom mestu.

Takođe, osim na Letnjoj sceni, Badrićeva je pevala i u Zimskom Bitefu, odnosno u drugom klubu Novi BitefArtCafe, a pre pojave korona virusa, pop umetnica je nastupala jednom u Beogradskoj Areni na koncertu sa gostima od puna tri sata, i nekoliko puta je punila Sava centar.

U regionu je takođe veoma tražena, kao i u rodnoj Hrvatskoj.

Nedelja, 3. jul rezervisana je za američki džez funk ansambl “Snarky Puppy”, koji se vraćaju u prestonicu nakon pune tri godine.

Publika pamti njihov celovečernji koncert 2019. godine kada su svirali premijerno u Srbiji na sceni Hale sportova na Novom Beogradu, takođe u organizaciji kluba BitefArtCafe i festivala “Musicology Sešions”, kao i sada.

Posle skoro 2.000 koncerata, 13 albuma, 4 Gremi nagrade, 8 “JažTimes” and “Downbeat” nagrada i više od 20 članova benda koji su se menjali skoro deceniju i po, činilo se da je sastav “Snarky Puppy” spreman da malo uspori i uživa u muzičkoj vožnji. Ali nakon svog poslednjeg albuma “Live At The Royal Albert Hall” koji je osvojio “Gremi”, bend radi sve osim usporavanja.

Svaki od bivših članova je krenuo i u svoju solo karijeru pored toga što rade kao prateći muzičari sa raznim umetnicima širom muzičkog spektra.

Nedavno, tokom marta, objavili su svoj 14. studijski album “Empire Central”, bezuslovno ljubavno pismo Dalasu, tom mestu gde je sve počelo 2004. godine. Snimano pred publikom uživo tokom 7 dana, i ovo je sigurno njihov najambiciozniji i najveći projekat do sada.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.