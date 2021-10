Nova verzija “U raljama života” premijerno 23. oktobra u Beogradu

BEOGRAD – Premijera predstave “U raljama života” Dubravke Ugrešić, u režiji Andreja Nosova, biće izvedena u subotu, 23. oktobra na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, najavljeno je danas na konferenciji za medije.

Novi komad je rađen prema romanu “Štefica Cvek u raljama života” (1981), koji je dramatizovala Biljana Srbljanović, jedna od najznačajnijih dramskih pisaca u Srbiji i regionu, čije se drame igraju na mnogim evropskim pozorišnim scenama.

Junakinja ovog melodramskog romana Štefica Cvek dobila je status ikone u hrvatskoj književnosti, a delo je postalo popularno kada je snimljen film “U raljama života” (1984) u režiji Rajka Grlića, gde je naslovnu ulogu imala Vitomira Lončar.

Scenario za film je pisala autorka romana, a uloge su tumačili Gorica Popović, Velimir Bata Živojinović, Rade Šerbedžija, Bogdan Diklić, Mira Furlan, Miodrag Krivokapić, Predrag Miki Manojlović, Radko Polič i drugi.

U ovoj pozorišnoj verziji igraju Iva Ilinčić, Vesna Čipčić, Aleksandar Vučković, Luka Grbić, Dunja Stojanović, Vanja Nenadić, Miloš Petrović Trojpec i Marko Todorović.

Reditelj Nosov je istakao da je privilegija raditi u BDP-u sa tako jakim glumačkim ansamblom i autorskom ekipom i dopada mu se u kom pravcu ide ovaj teatar sa novim upravnikom Jugom Radivojevićem i mnogim regionalnim umetnicima.

“Želim samo da naglasim, nemojte očekivati Šteficu Cvek iz poznatog filma ili romana. Ovo nije priča o toj junakinji u Zagrebu ’80-ih godina, već je smeštena u Beograd danas”, otkrio je reditelj.

Kako je naveo, dramatizacija tog romana ide u pravcu važnih pitanja za generaciju onih koji imaju naivne ideje o ljubavi i pronalaženju životnog partnera.

“Fokus nam je na muško-ženskom odnosu kakav je on zapravo danas, kada dolazi do mimoilaženja, da li lako prelazimo preko uvreda i teških reči. Opet, sa druge strane, trudili smo se da realizujemo predstavu koja će, i pored postavljanja raznih značajnih pitanja, biti za publiku zabavna. To je negde i cilj pozorišta, spojiti umetnost i zabavu”, kaže Nosov.

Film je imao zaplet u vidu junakinje Dunje, koja je režiser televizijske serije „Štefica Cvek u raljama života“, gde je glavna junakinja službenica željna ljubavi.

Njihove priče se paralelno odvijaju, i uprkos različitim društvenim sredinama u kojima žive, postaju sve sličnije. U životima obe dame pojavljuju se i dugo očekivani muškarci puni mnogih obećanja.

Komad predstavlja ideju o poziciji žene u društvu nekad i sad, a pozorišna Štefica Cvek u ovoj verziji jeste glumica Iva Ilinčić.

“Intenzivno radimo na ovoj drami već duže, gotovo sam ošamućena od tolikih proba. Svakako je ovo najznačajniji proces rada koji sam do sada imala”, prvi su utisci mlade glumice u usponu.

Ona je podvukla da je osnova predstave u filmu i romanu, ali da se dramaturškinja Srbljanović prilično odmakla od toga i uradila drugačiju verziju te priče.

“Priznajem, u početku se nisam pronašla u tekstu. Glumcima inače u ovoj predstavi je bilo jako teško da se izbore sa dramom. Onda smo kasnije, na svu sreću, pronašli ključ i nekako realizovali predstavu”, otkrivala je Ilinčić proces rada.

Kaže da je zahvalna reditelju što ju je odabrao za ovu ulogu, jer je lik Štefice „daleko od nje“, što je bio dodatni izazov za glumačku igru.

“Ta devojka je veoma životna, od krvi i mesa, pati, trpi, emotivna je, i u nekim okolnostima i situacijama smo bliske, u mnogima ne, tako da smo morali da se tražimo. Svakako je u ovom projektu najdragocenija glumačka ekipa, svi su bili sjajni. I ovo je moja prva velika uloga u pozorištu”, zaključila je Iva Ilinčić, u poslednje vreme često angažovana u matičnom BDP-u, gde je nedavno imala premijeru dela “Living Room”, a nešto ranije “Kišne kapi na vrelom kamenju”.

Njen kolega glumac Miloš Petrović Trojpec složio se da je proces rada bio težak, da su se borili sa tekstom koji će prerasti u zadovoljavajući rezultat, odnosno u predstavu koju će svi voleti da igraju.

Priznaje da mu je ovo sasvim drugačija uloga u njegovom dosadašnjem opusu, gde je uglavnom igrao grubijane, kriminalce i negativan sloj ljudi, i da je bilo zahtevno sprovesti u delo čitavu ideju.

“Vrhunski rezultat u pozorišnom i umetničkom radu može da se postigne samo uz lepu saradnju i veliko razumevanje cele ekipe, što smo mi ovde itekako imali”, naglasio je Trojpec.

Iako najavljena, Biljana Srbljanović se nije pojavila na konferenciji za medije.

Ovo je, inače, njena prva saradnja sa BDP-om, jer je do sada u Beogradu uglavnom imala realizovane komade u Ateljeu 212 (“Porodične priče”, “Alisa”, “Amerika, drugi deo”), JDP-u (“Beogradska trilogija”, “Skakavci”, “Barbelo – o psima i deci”, “Supermarket” i novija – “Vrat od stakla”) i Bitef teatru (“Pad”, “Mali mi je ovaj grob”).

(Tanjug)

