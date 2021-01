Novogodišnji koncert Žan Mišel Žara imao 75 miliona pregleda

PARIZ – Muzički spektakl “Welcome To The Other Side” francuskog virtuoza elektronske muzike Žana Mišel Žara (Jean-Mićel Jarre), snimljen 31. decembra u ponoć, u virtuelnom okruženju katedrale Notr-Dam u Parizu, do sada je premašio više od 75 miliona pregleda.

Čuveni kompozitor uveo je gledaoce u Novu godinu putem originanog onlajn (live streaming) koncerta kao spajanje uživo performansa u virtuelnoj stvarnosti i stvarnih studijskih nastupa uživo, a zbog revolucionarne produkcije mnogi gledaoci nisu mogli da razlikuju stvarne od virtuelnih segmenata.

(Tanjug)

