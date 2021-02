Ocić: Svi u SANU da se izjasne o Kostićevoj izjavi o Kosovu

BEOGRAD -U SANU su u toku konsultacije oko toga da li će predsedništvo ove institucije da se izjašnjava o pozivu akademika Matije Bećkovića članovima SANU da saopšte svoj stav o najvažnijem i najaktuelnijem pitanju Srbije i srpske nacije – Kosovu i Metohiji, saznaje Tanjug.

Akademik Časlav Ocić, član Odeljenja društvenih nauka podrzava Bečkovićev poziv i kaže da svi članovi SANU treba javno da se iznesu svoj stav o KiM izjavi predsednika SANU Vladimira Kostića da je “ politička mudrost na koji način, sa elementima dostojanstva, napustiti Kosovo, jer „ni de fakto ni de jure nije u rukama Srbije“.

Becković je u video poruci naveo da ta izjava predsednika SANU koju je više puta ponovio, postala neka vrsta magične kocke

„Neki kao i on sam smatraju da je to njegovo lično mišljenje na koje on ima pravo, a drugi da mišljenje predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti ne može biti lično“ poručio je u video poruci Matija Bećković.

Ocić za Tanjug kaže da deo članstva Srpske akademije nauka i umetnosti želi da iznese svoj stav o Kosovu i Metohiji da nikome od njih nije cilj ostavka predsednika SANU Vladimira Kostića.

„Važno mi je da Kostić povuče svoju izjavu. Mene ne zanima bilo kakva borba za vlast u SANU. Postoji inicijativa Vladimira Kostića da se o njegovoj izjavi izjašnjavaju pojedinačno sekretari odeljenja. Sa druge strane, mišljenja sam da svi akademici treba da iznesu svoj stav o izjavi predsednika Kostića“ kazao je Ocić.

On ističe da je zajedno sa akademikom Danilom Bastom uputio zvaničan dopis Predsedništvu SANU da se izjasne o Kostićevoj izjavi.

„Ovde nije reč o pravu na mišljenje predsednika SANU. Naravno da Kostić ima pravo da misli i kaže šta želi , ali nam je važno da znamo stav svakog akademika, pa i članova Predsedništva SANU o najvažnijem pitanju za srpski narod – Kosovu i Metohiji“, kazao je Ocić i dodao da je SANU u obavezi da u narednom periodu organizuje nekoliko naučnih skupova o Kosovu i Metohiji.

Prema njegovim rečima SANU nije politička organizacija već naučna ustanova.

„Samo naučnim činjenicama možemo doprineti rešavanju pitanja Kosova i Metohije“ kazao je Ocić.

(Tanjug)

