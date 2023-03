Održana tribina o „Bitlsima“ na važan jubilej – 60 godina od prvog albuma

BEOGRAD – Trostruka multimedijalna posveta antologijskoj britanskoj grupi “Bitlsi” priređena je sinoć u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, gde je centralni događaj bila tribina naziva „The Beatles – pozicija pop rok fenomena danas“.

Na panelu su govorili – Rastko Ćirić, profesor ilustracije i animacije, autor filma „The Rubber Soul Project“, Aleksandar S. Janković – profesor na FDU i Damjan Dašić, osnivač The Beatles tribute benda (The Bestbeat), dok je moderator bila Jelena Pavićević, teoretičar umetnosti i medija.

Prvi album legendarnog benda “The Beatles” – „Please Please Me“ objavljen je 22. marta 1963. godine i upravo tim povodom, šest decenija kasnije, održan je ovaj susret, mada je reči najviše bilo o globalnom uticaju koji muzička rok četvorka iz Liverpula ima i dan danas u čitavom svetu.

Tribina ili panel ima cilj da uspostavi dijalog između učesnika na temu uticaja „Bitlsa“ na globalnu muzičku i vizuelnu scenu, kao prikaz kako je 60-ih godina prošlog veka „Bitlmanija” pomerala granice uobičajene tradicionalne pop-rok scene.

Ustanova kulture Parobrod obeležila je ovaj jubilej uz raznovrstan program, prvo je bio prikazan dugometražni dokumentarni film „The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years“ reditelja Rona Hauarda, a onda je nakon tribine nastupio upravo spomenuti bend „The Bestbeat“, koji je najtiražniji američki magazin – „Newsweek“ uvrstio među 30 najboljih svetskih The Beatles tribjut sastava.

Frontmen tog sastava Damjan Dašić, inače stomatolog po profesiji, analizirao je pojavu jednog od najvećih bendova i istovremeno brendova na svetu i primetio da im je muzika donekle išla u pravcu filozofije, imali su jasan i snažan stav prema životu, tu su bili zaista neprikosnoveni od ostalih kolega.

“Pružali su pogled na svet, koji je bio jako slobodan, kao što je i njihovo stvaralaštvo bilo veoma slobodno. I zanimljivo mi je kod njih što su na svojim nastupima zaista delovali kao prava grupa. Danas toga i nema toliko u svetu. Sada je pozornica drugačija. Vreme ne gaji te tendencije. Tako se danas i ne zna tačno šta je mejnstrim, sve se promenilo”, ocenio je Dašić, i onda se osvrnuo na jednu anegdotu na svom poslu.

“Kako sam i zubar u slobodno vreme, obično dok radim sa pacijentom, puštam muziku, i uglavnom budu ‘Bitlsi’. Tako je u jednom trenutku išla pesma ‘Yesterday’. Momak koji je ležao u zubarskoj stolici, ima možda 26 godina, pitao me je odmah – ‘Hej, koja je ovo pesma? Baš dobro zvuči’. Nisam mogao da verujem, prvo sam pomislio da se šali. Onda shvatim da stvarno nema pojma, iako mu objašnjavam da je to jedna od najslušanijih, najemitovanijih, najpopularnijih pesama svih vremena. Tako da izgleda da postoji mnogo veći jaz sada između te generacije i mene koji imam 43 godine, nego u davna vremena”, smatra Dašić, lider tribjut benda “The Bestbeat” i grupe “Magic Bush”.

On je primetio šta su “Bitlsi” značili tada u diskografskom smislu, i napravio paralelu, gde bi jedan popularan kalifornijski rok bend kao “Red Hot Ćilli Peppers” danas mogao da ode na turneju koja bi trajala od 2020. do 2025. godine, dok bi liverpulska četvorka za to vreme već snimila 10 albuma.

“Muzika je bila važna i umela je da određuje ljude. Bilo je drugačije vreme, jer je normalno da bude važna suština, a ne forma, unutrašnjosrt, a ne spoljašnjost. Ne bih da budem paranoičan, ali kada se pojavio taj format Mp3, neverovatno umnožavanje diskova, kako je moguće da neko nije predvideo da tako nešto neće da utiče i da uruši muzičku industriju?”, pitao se Damjan Dašić.

Džon Lenon, Pol MekKartni, Džordž Harison i Ringo Star odavno su ušli u legendu, iako im je karijera trajala svega 10 godina, od 1960. do 1970, da bi onda svako dalje nastavio u solo karijere.

Dašić je opisivao turneje benda “The BestBeat”, jer su putovali na mesta gde su i “Bitlsi” svirali, što mu je veoma prijalo, ali je nailazio i na neverovatne situacije.

Naime, svirali su u Liverpulu, odakle su četvorica muzičkih heroja, i dok im je trajao koncert, ispred bine su se potukli neki tipovi, letela je krigla u glavu, i oni su na trenutak prekinuli, nisu znali šta da rade.

Onda im je neka devojka viknula samo da nastave, da su ove tuče uobičajene i neka se naviknu.

“Tamo nam je program bio neverovatan. Odlazimo prvo na svirku u 12 sati, onda nam je sledeća već u 16 časova, nema stajanja, jurili na nekoliko lokacija. Liverpul je grad gde se non stop svira, od pabova, sala, ili na ulici, na svakom koraku, od jutra do mraka. Kod nas je malo prisutan taj razmaženi odnos. A eto kod njih, nema drugačije, stalno su u pokretu”, opisao je Dašić situacijju sa hiper-produkcijom koncerata i svirki u Liverpulu, a išli su i u Mančester.

Grupa “The Bestbeat“ je Beatles tribjut bend nastao 2005. godine, sa ciljem da podseti publiku na najveći bend 20. veka, i oni nastupaju na instrumentima i pojačalima kakve su koristili „Bitlsi”, u vernim reprodukcijama kostima iz različitih faza karijere, sa prepoznatljivim frizurama, a same kompozicije se izvode u orginalnim aranžmanima i tonalitetima, kao da su u pitanju dela klasične muzike. Takođe, da bi svaka sličnost bila potpuna, bilo je važno čak i imati – levorukog basistu.

Povodom jubileja – 50 godina od izdavanja prvog singla „Love me do“, spomenuti američki časopis „Newsweek“ je Bestbeat stavio među 30 najboljih svetskih Beatles tribute sastava, i u avgustu 2014. godine bend je nastupio u Engleskoj na prestižnom festivalu „Beatle Week“, koji se više od tri decenijje održava upravo u Liverpulu.

Organizator festivala je Cavern klub, u kome su Beatlesi svirali 292 puta, podsetio je Dašić.

„Sada je sve to drugačije, u tehnološkom smislu, jer mladi žive na mobilnim telefonima, i drugi trendovi su ovde prisutni, to je činjenica, na žalost. Mislim da se sa mojom generacijom negde i završava praćenje muzike. Nema više snažnih bendova nigde u svetu koji ostavljaju traga. Samo “Oasis” i “Nirvana” su poslednji veliki sastavi koji imaju tu socijalno-kulturološku vrednost, ostali ne mogu da dobace posle “Bitlsa””, zaključio je Damjan Dašić.

Grupa “The Bestbeat“ sada je nastupala svuda u Srbiji, i dalje – Sloveniji, Hrvatskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Austriji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Belorusiji, Rumuniji, Bugarskoj i Grčkoj.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.