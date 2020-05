BEOGRAD – Izložba ““80 i “90 danas – The Rhythm Divine II” ponovo je otvorena za posetioce u prostoru Muzeja grada Beograd do 25. maja od 10 do 19 časova svakim danom, osim ponedeljkom.

Postavka je autorski projekat udruženja za unapređenje i razvoj likovne i vizuelne umetnosti ART-ZUM koje čine umetnici Dragoslav Krnajski, Vladimir Ristivojević i istoričar umetnosti Ivona Fregl.

(Tanjug)