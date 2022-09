Otvorena izložba Andjeli tame (FOTO/VIDEO)

Jesenju izložbenu sezonu beogradska Galerija Haos počela je predstavljanjem mladog stvaraoca, Andreja Josifovskog – Pijaniste, docenta arhitekture i vrsnog likovnog umetnika, poznatog po provokativnim muralima i svetlećim skulptorskim objektima, kao i drugim sadržajima ulične umetnosti.

Ovoga puta reč je o crtežima radjenim kredom na školskim tablama, izloženim pod nazivom „Andjeli tame“, a ko su to andjeli tame objašnjava nam Andrej Josifovski.

„Oni unose svetlost u ova tamna vremena. To su ljudi koji bi trebalo da predvode ovo društvo, jednostavno tim svojim svetlom obasjavaju sve ono što ne valja. Nažalost u današnja vremena je prisutna manipulacija digitalnim svetom i zato je i predstavljen oreol koji je zapravo „bjuti ring“ ili „selfi ring“ koji koriste lažni ljudi na razne načine, oni kojima oči sijaju u mraku. To su neki novi influenseri, jutjuberi, tiktokeri i zato sam okrenuo taj ring i obasjao ljude koji bi trebalo da budu obasjani. To su moji andjeli tame. “

Reč je o portretima onih pojedinaca iz različitih oblasti koji predstavljaju uzore, stubove, heroje i pre svega ljude od integriteta.

Izložbu je otvorio muzičar i pisac Marko Šelić Marčelo koji je istakao da mu je čast što je deo ove izložbe i što je Andrejev prijatelj, ocenjujući da to znači da borba nije za džabe i da neko primećuje ono što čovek radi.

„Vama želim da kažem sledeće. Iako će struja morati da se štedi, svetlo u vama ne mora da se štedi. Čuvajte ga i dajte ga nesebično drugima kad god možete. A, što se Andreja tiče, znate ono kada se ide u bitke, presudne, i ima taj kratak trenutak kada se saborci izmedju sebe pogledaju i imaju vrlo malo vremena da kažu jedno drugome: ‘Čast mi je što u ovu bitku idem sa tobom’, čast mi je što sve ove bitke bijemo zajedno i idemo u pogibelj do kraja!“, rekao je Marčelo.

Otvaranje izložbe, koja traje do 13. oktobra, završeno je performansom. Pijanista je sundjerom obrisao sa table sliku koju je nazvao „Srpska Gernika“ po uzoru na čuveno Pikasovo antiratno delo, na kojem su se našle, kako je rečeno, „kreature iz današnjeg društva i politike“.

