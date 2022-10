Otvorena kolektivna izložba “Učitavanje” studenata FLU

BEOGRAD – Kolektivna izložba „Učitavanje“ nagrađenih studenata Fakulteta likovnih umetnosti – Lore Abci, Anje Petrović i Aleksandre Kovačević, otvorena je večeras u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu.

Izložba je vrsta otvorene umetničke knjige ispunjene znakovima, simbolima, tekstovima proisteklim iz atmosfere proživljenih događaja, prostora i pojava.

Mlada umetnica Lora Abci (23), rođena u Pančevu, nakon završetka srednje škole za dizajn u Beogradu, diplomirala je na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti tokom ove godine i trenutno je na Master akademskim studijama na istom fakultetu. Imala je više grupnih izlaganja u sklopu fakulteta, i učesnik je na izložbama u Pančevu.

Anja Petrović (24) je rođena u Beogradu i završila je Školu za dizajn 2017. na odseku za tekstil, a diplomirala na Grafičkom odseku FLU u Beogradu. Dobitnica je nagrade za FLU grafiku 2022., a kroz svoj rad istražuje najviše portrete, posmatrajući jednostavne, svakodnevne ljude i motive.

Aleksandra Kovačević, rodom iz Čačka, diplomirala je na FLU u Beogradu, na odseku slikarstvo, tokom ove godine. Nagrađivani student, sada na master studijama, učestvovala jebna zajedničkim izložbama u Srbiji, Sloveniji i Poljskoj.

Izložba „Učitavanje“ će biti otvorena do 29. oktobra radnim danima od 10 do 20h, subotom od 10 do 16 časova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.