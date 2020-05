Pančevo: Izložba radova iz zbirke Galerije savremene umetnost

PANČEVO – Stvaralaštvo 10 autora u različitim slikarskim i vajarskim tehnikama iz zbirke Galerije savremene umetnosti Kulturnog centra u Pančevu čini postavku prve izložbe ove institucije kulture nakon suzbijanja pandemije virusa Covida 19, čije otvaranje zakazano za 20. maj.

Radovi su nastajali u periodu od kraja devedesetih godina prošlog veka do 2017. godine, a među izlagačima se nalaze međunarodno poznati autori, kao što su Ričard Dikon i Tomas Rat.

Nakon prve samostalne izložbe u Londonu 1978, Dikon je započeo je dugi niz izlaganja na međunarodnoj sceni.

Svetsku slavu stiče 1982. serijom „Art for other people“, dobitnik je prestižne Tarnerove nagrade 1987. godine, a 1996. je proglašen francuskim Vitezom reda umetnosti i književnosti.

Držao je predavanja i na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu a sarađivao je sa našim poznatim vajarom Mrđanom Bajićem.

Tomas Rat (1979) je holandski autor koji je samostalno izlagao u prestižnim galerijama u svojoj zemlji, ali i Londonu, Briselu, Pekingu, i drugim svetskim centrima umetnosti.

Pored gore pomenutih, umetnici čiji će radovi biti izloženi u okviru izložbe biće i Larisa Ackov Palić, Milan Kralj, Dejana Marišan, Ivana Markez Filipović, Nadežda Oleg Ljahova, Ivana Rakidiić, Dimitrije Tadić i Joana Vulanović.

Dela su ušla u zbirku Galerije savremene umetnosti Pančeva poklonom ili otkupom sa samostalnih ili kolektivnih izložbi i sa najznačajnijih manifestacija: Salona umetnosti Pančeva i Bijenala umetnosti.

Autorka izložbe je Ivana Markez Filipović, urednica programa Galerije savremene umetnosti KCP-a.

Izložba će biti otvorena do 30. juna 2020. godine, a galerija je otvorena radnim danima od 9 do 13h, i od 17 do 20h.

(Tanjug)