LOS ANĐELES – Američki pevač Džoni Neš, poznat po rege hitu iz 1972. godine „I Can See Clearly Now“, umro je u 80. godini, saopštio je njegov sin Džon Neš III.

Neš je preminuo prirodnom smrću u svom domu, rekao je njegov sin za medije u Los Anđelesu.

(Tanjug)

