Počelo snimanje dugometražnog igranog filma „Usekovanje“

BEOGRAD – U toku je snimanje dugometražnog igranog filma ,,Usekovanje“ režisera debitanta Siniše Cvetića, u produkciji beogradske kuće “Košutnjak Film”, a uz podršku Filmskog centra Srbije.

Uloge tumače Pavle Mensur, Bojan Žirović, Aleksandra Balmazović, Aleksandra Pleskonjić Ilić, Momčilo Pićurić, Marko Grabež, Dubravka Kovjanić, Milica Janevski, Anita Ognjanović, Jovana Gavrilović, Zlatan Vidović, Aleksandar Đurica.

Prema scenariju Davida Jakovljevića, prvenac Siniše Cvetića na planu dugometražnog filma predstavlja portret jedne porodice i njene crne ovce – najmlađeg člana – Jovana.

Sudbina junaka se prati samo u jednom danu, u jednom stanu, za vreme slave Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, gde roditelji kriju od Jovana i gostiju da se razvode.

Jovan nije njima ostao dužan, jer i on nešto krije, a to je da se drogira, i nada se da će ga vanzemaljci izbaviti iz beznadežnog i besmislenog postojanja na zemlji.

Postepenim razvojem radnje, kroz slavsku atmosferu i alkohol, kao i pojavu nenajavljenog gosta, dolazi do otkrivanja mnogih porodičnih tajni i sukoba.

Osim reditelja Cvetića i scenariste Jakovljevića, autorski tim čine još direktor fotografije Marko Milovanović, kostimografkinja Snežana Karl, scenograf Bojan Jovanović, kompozitor Luka Broćić.

Producent je Zoran Janković, umetnički direktor filma Slobodan Terzić, ispred “Košutnjak filma”, dok je direktor filma Višnja Nikitin.

Snimanje novog filma se odvija u studiju spomenute produkcije, a pojedine scene koje zahtevaju snimanje u eksterijeru, snimaju se u beogradskom naselju Medaković 3.

Filmski centar Srbije (FCS) je u junu 2020. godine podržao projekat ovog filma na Konkursu za Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova.

Tom prilikom, u obrazloženju odluke komisije istaknuto je slerdeće: „Filmski projekat „Usekovanje“ je drama o odrastanju smeštena u jedan prostor, u toku jednog dana, za vreme slave.

Komisija želi da naglasi da se ovaj scenario odmah istakao živim dijalozima kroz koje otkrivamo odnose među likovima, njihov karakter, namere i želje”.

Takođe, komisija je dodala da su na taj način autori uvukli čitaoce u atmosferu filma, dok su istovremeno stavili akcenat na površnost sa kojom tretiraju teme o kojima razgovaraju.

Onda se dolazi i do glavne teme filma, a to su tajne, odnosno manipulacije istinom.

“Polazeći od događaja u jednoj porodici, autori su uspeli da nam sa uspehom predstave paletu današnjeg srpskog društva datu kroz post-moderni ideološki kontekst, te da nam vrlo verodostojno prikažu način na koji se u njemu raspravlja o važnim temama.

Siniša Cvetić je mladi reditelj koji je do sada režirao nekoliko odličnih kratkih filmova“, zaključuje se u tom obrazloženju.

Glavni glumac Pavle Mensur, sin proslavljenog dramskog umetnika Irfana Mensura, u poslednje vreme je jedan od najtraženijih na tržištu TV serija, te ga je publika mogla gledati u naslovima – “Pogrešan čovek „, „Pet „, „Švindleri”, “Grupa”, “Vojna akademija” – poslednja, 5. sezona.

Trenutno je aktuelan sa mističnom serijom “Kalkanski krugovi” Milana Karadžića, kao i mini serijalom “Ime naroda” Darka Bajića posle istoimenog filma.

Do kraja godine će biti prisutan u televizijskoj adaptaciji romana “Vreme zla” Dobrice Ćosića, iz 15 epizoda.

(Tanjug)

