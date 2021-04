Počelo snimanje nove domače TV serije “Branilac”

UB – Snimanje nove igrano-dokumentarne TV serije “Branilac” u režiji Jelene Svetličić i Gojka Despotovića počelo je polovinom aprila nadomak Beograda, u gradu Ubu, saopštila je produkcija serijala Radio-televizija Srbije i izvršni producent “UP&UP”.

Televizijska serija “Branilac” rađena je prema istinitim događajima opisanim u knjigama “Velike advokatske odbrane” Olivera Injca i “Branio sam na smrt osuđene” Filota File, kao i po originalnim arhivskim predmetima advokata Veljka Guberine i Tome File.

Prema scenariju Biljane Maksić i Vladimira Mančića, novi projekat u devet epizoda obrađuje šest slučajeva koji su uzburkali i izazvali interesovanje javnosti.

Te istinite priče su i birane sa više aspekata, a jedan od njih je po veštini advokata da pomeraju granice u odbrani čoveka.

Iz produkcije navode da su to vanvremenske priče o ljudskim sudbinama, ali i o profesiji koja se temelji na zakletvi da brani ne delo koje je počinjeno, već čoveka koji je vrlo često unapred osuđen od strane javnosti.

Sve autentične sudske priče se prate iz ugla naratora, advokata branitelja u potrazi za istinom, koji postepeno rasvetljava okolnosti koje su dovele do zločina.

Odbrana krivice ili odbrana nevinosti, često je nejasna granica i za samog branitelja.

Specifičnost ovog projekta jeste i njegov format, a to je igrana serija rađena u obliku dokumentarne drame, uz narativne momente advokata koji vodi kroz priču.

Zasnrovski posmatrano, buduća serija je krimi drama, koja obrađuje period od 1955. do 1975. godine kroz važne slučajeve koji nose nazive epizoda – “Tragedija jednog kordunaša”- slučaj Đanković, gde je advokat bio Veljko Guberina, “Ubistvo advokata Sotirovskog” – slučaj Točilovac, advokat takođe Guberina.

Serijal će pratiti i druge slučajeve po svojim epizodama – “Jedan dan do života” – slučaj Najdanović, advokat Guberina, “Ko je ubio dečaka Vitomira” – slučaj Uroš Mihajlović, advokat Filota Fila, “Kada strah od života nadvlada strah od smrti” – slučaj Jezdimir Gajić, advokat Toma Fila i “Dvostruko ubistvo u Mačvi” – slučaj Milutin Popović, advokat Slobodan Subotić.

Advokate igraju trenutno tri najtraženija glumca u domenu TV serija: Nenad Jezdić (Veljko Guberina), Tihomir Stanić (Filota Fila), Nebojša Dugalić (advokat Subotić).

U ostalim ulogama su Aleksandar Đurica, Marko Živić, Marko Vasiljević, Milica Mihajlović, Andrej Šepetkovski, Tanja Pjevac, Anja Pavićević, Milena Predić, Jovana Gavrilović, Nikolina Friganović, Aleksandar Stojković, Radoje Čupić, Novak Bilbija, Milan Caci Mihailović.

Ovaj serijal, na uzbudljiv način, poput bioskopskog filma, sa elementima drame, trilera i misterije, obrađuje ozbiljna pravna i filozofska pitanja u zakonodavstvu koja su aktuelna i danas.

Svaki slučaj, kroz pojedinačne životne sudbine, izvlači nove teme, nudi razrešenja a najčešće i nova pitanja.

Zakon i poverenje u sudstvo su temelji na kojima su ovi veliki advokati svojim talentom, obrazovanjem, humanošću trijumfovali u svojim odbranama.

Iako smeštene u drugo vreme, sve priče imaju ođek savremenosti, jer su ljudske manjkavosti i ljudski gresi uvek isti.

Ono što će možda ostati kao najveće pitanje nakon gledanja serijala jeste, da li mogu pravda i pravo konačno postati jedno.

(Tanjug)

