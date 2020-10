Posle Handkea Nobelovu nagradu za književnost dobila Amerikanka (foto)

Ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost otišla je Luizi Gluk.

Švedska akademija nauka odlučila je da nagradi pesnikinju iz Amerike „za njen nepogrešiv pesnički glas koji strogom lepotom čini individualno postojanje univerzalnim“.

Congratulations to the great Louise Glück, who has won the Nobel Prize for Literature! https://t.co/YefXXOY2vP

— Literary Hub (@lithub) October 8, 2020