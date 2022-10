Pošta Srbije i Maskom predstavili kapitalnu monografiju '100 godina Duška Radovića'

Kapitalna monografija „100 godina Duška Radovića“ čije je objavljivanje podržalo Javno preduzeće „Pošta Srbije“ predstavljeno je danas na Medjunarodnom beogradskom sajmu knjiga.

Podrškom ovom kapitalnom izdanju, koje je u izdanju Maskoma (Mascom) priredila Zorica Hadžić, Pošta se kao društveno odgovorna kompanija pridružila obeležavanju stogodišnjice rodjenja pisca Duška Radovića (1922-1984).

Nastala u saradnji s Milošem Radovićem, sinom Duška Radovića, monografija posvećena tom piscu, pored njegovih do sada neobjavljenih tekstova, beležaka i crteža, sadrži i njegovu privatnu i poslovnu prepisku, svedočenja bliskih prijatelja i saradnika, kao i skeniranu arhivsku i drugu gradju, odnosno crteže, pisma, razglednice, nacrte, crtice i drugo.

„Posao koji me je čekao nije bio jednostavan, prikupljala sam gradju na raznim stranama i iščitavala Radovićeve rukopise i literaturu i po ko zna koji put ono što je Radović napisao. Onda je bio izbor šta staviti u knjigu. Kada su se već konture knjige nazirale i kada sam imala ideju kako bih gradnju mogla da obuzdam, obratila sam se Matiji Bećkoviću“, rekla je u ime izdavača Maskom Emina Peruničić.

Pisac Matija Bećković se u knjizi pojavljuje kao narator čije pripovedanje povezuje prikupljenu gradju.

„Dušan Radović proslavlja svoj stoti rodjendan. To neće biti prva stotina jer će još stotinama godina slaviti njegov rodjendan na najlepši način. On je voleo reč ‘čarobno’ i rodjendan njegov obeležavamo jednom čarobnom knjigom koja je nastala zahvaljujući Zorici Hadžić. Smatram da je to knjiga godine i ako ko ima ovde u žiriju sluha da ocenjuje koje su knjige na ovom sajmu odnele pobedu nad svima ostalima, to bi bila ova knjiga“, rekao je Bećković.

Na promociji koja na štandu Pošte Srbije u Areni Hale 1, pored priredjivača Zorice Hadžić, o knjizi su govorili i v.d. predstavnika Upravnog odbora Udruženja književnika Srbije Miloš Janković i novinarka i dugogodišnja saradnica Duška Radovića, Brana Milunov.

Posetiocima 65. Medjunarodnog beogradskog sajma knjiga, monografija „100 godina Duška Radovića“ biće dostupna samo na štandu Pošte Srbije u Areni Hale 1.

