Predstava Teatra Levo za Ginisovu knjigu rekorda (FOTO/VIDEO)

Beogradsko amatersko pozorište Teatar Levo nedavno je proslavio 46. rodjendan predstave “Rastibudjilizovane klejbezable”, najizvodjenije neprofitabilne predstave u svetu koja je opstala u prvobitnoj produkciji, pa će konkurisati i za Ginisovu knjigu rekorda.

Glumac iz predstave Darko Purić je podsetio da se ona igra od 13. marta 1976. godine. Purić kaže da je veoma počašćen što ima priliku da igra u jednoj takvoj predstavi.

„Predstava ‘Rastibudjilizovane klejbezable’ je pre svega jedan način života, to je DNK Teatra Levo. To je ono što nas čini teatrom, to je ono oličenje, pijedestal svih naših igranja jeste upravo ta predstava na koju smo svi ponosni.“

Umetnička direktorka Teatra Levo Anika Lehki je rekla da ovo pozorište u okviru Kulturno-umetničkog društva Lola radi više od 70 godina.

„Ovde smo, na ovoj lokaciji od 1946. godine. Klejbezable se igraju od 1976. i svakako su kultna predstava beogradske scene, a i našeg teatra zato što se u produkciji Teatra Levo igraju bez prestanka od 1976, znači 46 godina. Igrane su širom naše zemlje, širom bivše Jugoslavije, širom Evrope i sveta i uvek u njima izuzetno uživamo.“

Lola je ovih dana postala ustanova kulture Grada Beograda što je posebna čast, ističe Anika Lehki, jer neko prepoznaje kvalitet ove institucije i Teatra Levo koji je postao brend ovog grada.

Pored ove predstave, ansambl poklanja publici besplatno još pet svojih najposećenijih predstava i to u okviru „Meseca pozorišta u Teatru Levo“.

