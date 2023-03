Predstavljen dokumentarni film „Yu Grupa – Trenutak sna“ na FEST-u: Priča o SFRJ

BEOGRAD – Svetska premijera dokumentarnog filma „Yu Grupa – Trenutak sna“ reditelja Darka Lungulova biće održana sutra od 19.30 časova u Mts Dvorani na 51. FEST-u, kao deo programske selekcije “Fest Fokus”, a danas je autorska ekipa na čelu sa poznatim muzičarima imala susret sa medijima nakon specijalne projekcije tog ostvarenja.

Projekat je neplanirano sniman čak sedam godina, a montiran duže od dve godine, i kako je najavljeno, u toj rokenrol sagi je stalo 80 godina života, preko 60 godina sviranja rokenrola, 52 godine postojanja YU Grupe i 45 godina jedne bivše zemlje.

Rođena braća Žika i Dragi Jelić, reditelj Darko Lungulov, bubnjar Saša Žule Radojević, kao i direktor fotografije Đorđe Arambašić, danas su predstavili film, dok se putem video linka iz Švedske javio i – gitarista Petar Jelić.

Zbog velikog interesovanja, organizovane su i dodatne projekcije na FEST-u, i to u petak od 12 sati, takođe u Sali 1 Mts Dvorane, kao i u subotu, 4. marta u 17:00 u bioskopu Cineplexx UŠĆE – sala 1.

„FEST je za mene uvek bio i ostao institucija, kao što je i „YU Grupa“ jedna velika kulturna institucija. Fest i YU grupa” su skoro pa vršnjaci, samo je Fest nastao 1971. godine, a bend malo ranije, krajem 1970. Odrastao sam uz Fest prvo kao gledalac, a onda i kao stvaralac – filmadžija. Uvek se setim kad sam kao mlad sa prijateljima na zimi čekao u redu da kupimo karte za filmove koje želimo da gledamo. Mislim da je jako lepa prilika da se sretnemo sa braćom Jelić baš na Festu“, rekao je Lungulov, i podsetio da je svoj prvi dokumentarac ovde prikazao 2005, a FEST je i zatvorio 2009. sa igranim filmom „Tamo i ovde“.

Dugometražni dokumentarac „Yu Grupa – Trenutak sna“ je priča o rokenrol grupi koja je nadživela zemlju po kojoj je dobila ime, ali je i priča o porodici, jer priča prati trojicu braće Jelić koji se rađaju i odrastaju zajedno sa novom Jugoslavijom, tokom 1940-ih godina.

„Ideja za film se rodila sasvim spontano u početku, a kasnije je bilo smišljeno. Naime, jednom prilikom na nekoj zabavi, rok muzičar Nikola Čuturilo Čutura mi je otkrio da je veoma uzbuđen jer je uskoro koncert Yu Grupe, koja je tada slavila 45 godina karijere. Odmah sam poželeo da snimim tajj koncert, i da više on bude moj lični poklon grupi kao njen veliki fan. Ali, onda sam shvatio da ne treba da se zadržimo samo na tom koncertu u Hali sportova“, počeo je priču režiser o nastanku celog filma.

Na tom koncertu kada se slavio jubilej od 45 godina rada benda, gosti su bili – Zoran Kostić Cane (Partibrejkers), Radomir Mihajlović Točak (Smak), Dušan Kojić Koja (Disciplina kičme).

Kako je reditelj približio ideju filma – “epsko, ali istovremeno i duboko intimno ostvarenje”, gde je kreativno koristio arhivski materijal i do sada neobjavljivane “Super 8” filmove da bi pripovedao priču o trajanju, ljubavi, porodici i borbi.

„Istina, nema toliko arhive o bendu YU Grupa, što se tiče koncerata ili nastupa, više je istraživanje zahtevalo po arhivi “Filmskih novosti” i RTS-a, i pronaći snimke iz Londona iz perioda kada su tamo boravili, i onda je sve to trebalo uklopiti, složiti u jednu koherentnu celinu. Video sam da je priča mnogo šira o njima, nije to samo o jednom bendu, već o svima nama, o porodici, bivšoj Jugoslaviji, mnogo je veća stvar“, rekao je Lungulov i napomenuo da ih je non stop pratio na koncertima, turnejama, da su se već navikli na njega.

Prvobitni plan je bio da sa njima bude godinu dana na točkovima, ali se onda pretvorilo u snimanje od čak sedam godina, i onda je dalje postao stalni član ekipe.

Rokerska braća Jelić su istakli da nisu još uvek pogledali film, te da jedva čekaju, a Dragi se našalio – „Ja sam prezadovoljan filmom, ali ga nisam još video“.

Živorad Žika Jelić je izjavio da će sutra veče na svečanoj premijeri biti u istom stanju raspoloženja kao i svi u publici, te da se nada da će sve proći uspešno.

„Turneja je lagana stvar, tu se sve već unapred zna šta će se dešavati. Godinama unazad to znamo. U početku je sa Darkom na našim turnejama bilo neobično, da kažem – trpeljivo, a pomalo nekako i nervozno. Prvo, nismo znali šta nas čeka. Onda kad je krenuo da nam kači neke bubice i da putuje sa nama, da provodi vreme u kombiju, na koncertu, posle koncerta, u hotelu, gde god mi idemo, kreće i on sa nama. Mi imamo svirku u Zagrebu, eto i njega, samo kaže da će da ide, ovamo, onako. Pitao sam se – gde će ovaj čovek više toliko. I tako sedam godina, ali kasnije smo se privikli“, istakao je Žika Jelić i napomenuo da očekuje od reditelja i neke nove projekte u vezi YU Grupe, pa da krenu ponovo u snimanja.

Na to se nadovezao Dragi Jelić i ocenio da sada ne mogu bez reditelja, koliko su se na njega navikli u toj meri, da im je neobično da ga nema na svirkama.

Ipak, direktor fotografije Đorđe Arambašić je snimao sve koncerte, i veliki spektakl u septembru 2022. na Stadionu Tašsmajdan, i poslednji beše u decembru prošle godine.

„Taman smo naučili i da glumimo u filmu, tako da bi reditelj mogao dalje da nas angažuje. Ovo je zaista jedno sjajno iskustvo, koje nema veze sa sviranjem. Prisustvo reditelja je tu bilo zanimljivo. Naime, mi uopšte nismo bili obaveštavani kada će se Darko pojaviti, jer je sve to Petar dogovarao. I onda tako pred put, mi se nalazimo obično ispred Hotela Jugoslavija, i dođemo Žika i ja sa kombijem, i tamo vidimo – Darko stigao sa ekipom. I on nam kaže – „Evo, idem ja sa vama“, i tako je bilo punih sedam godina“, prepričavao je anegdote pevač i gitarista benda – Dragi Jelić.

Vokal i gitara grupe se osvrnuo na period kada su bili u Londonu, kada ih je čekala moguća inostrana karijera, ali su se odlučili da se ipak vrate.

„Iskreno, nisam zažalio što nismo ostali tamo, sada u ovim okolnostima bih možda otišao. Ipak, tada, takva ponuda nam je došla u pogrešnom trenutku, jer smo te 1973. godine mi ovde bili strašno popularni. I nismo želeli da to napustimo i u Engleskoj počinjemo skroz od nule i da se borimo, iako je velika stvar kada vam nude da svirate na turneji kao predgrupa “The Allman Brothers Band”-u. Opet, ovde smo bili na vrhuncu, a tamo bismo bili samo početnici, zato nemam za šta da žalim“, zaključio je Dragi Jelić.

Njihov rođak Petar Jelić, koji iz porodičnih osetljivih razloga živi u Švedskoj, što je jasno u filmu, javio se putem snimljene video poruke, gde je naveo da će doći sutra na premijeru filma, te da jedva čeka da vidi svoje stričeve Dragija i Žiku.

Onda se obratio reditelju Lungulovu i uputio mu je reči zahvalnosti.

„Hvala ti, Darko, puno što si nas snimao toliko, trudeći se da ne propustiš nijedne važne trenutke. Druga stvar, želim da ti se zahvalim na poverenju što si baš meni udelio tu čast da svojom gitarom obojim muziku ovog filma u mom životu i u životima mojih najmilijih. I na kraju, hvala ti što si za sve nas ovekovečio jedno vreme, jednu zemlju, i istakao jednu divnu stvar za sve generacije, koja se zove rokenrol. Jedva čekam da se svi sutra vidimo i sednemo zajedno na premijeri filma“, poručio je Petar.

Bubnjar Saša Žule Radojević se pridružio sastavu tračno u vreme kada je i krenulo snimanje filma o YU Grupi, tako da je istovremeno stasavao u ovoj priči kroz muziku i projekat.

Žule je istakao da mu je najveća čast u životu što svira sa Dragijem, Žikom i Petrom, da uživa od prvog dana, te da mu je sve fenomenalno, i iako je sa mnogima svirao, iskustvo sa njima je neprocenjivo i neuporedivo.

U filmu učestvuju – Žika Jelić, Dragi Jelić, Rade Jelić, Petar Jelić, Raša Đelmaš, Dragoljub Đuričić, Saša Radojević – Žule, Peca Popović, Siniša Škarica, Aleksa Jelić, Žikine ćerke – Ana i Tamara…

Originalnu muziku za film komponovao je Petar Jelić, kako je navedeno, a autor postera je akademski slikar Boban Savić Geto, poznat po ilustracijama, stripovima, koncept-artu, karakter-dizajnu i scenografiji. Ostvarenje „Yu Grupa – Trenutak sna“ je podržao Filmski centar Srbije, a koproducent filma je Mirko Miljuš.

Zanimljivo da “YU Grupa” za jubilej od 50 godina postojanja, tako dobija i ovaj film, a pre toga je realizovano već dosta toga – boks paket deluks set svih albuma u izdanju diskografske kuće PGP RTS, spektakl koncert sa gostima na Tašu, nekoliko izložbi fotografija o njima, kao i mjuzikl “Crni leptir” u Pozorištu na Terazijama, sa njihovim hit pesmama, a na sve to se očekuje i monografija – knjiga o ovim rokerima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.