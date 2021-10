Predstavljen novi direktor Opere Narodnog pozorišta

BEOGRAD – Novi direktor Opere Narodnog pozorišta Dragoljub Bajić izjavio je danas da se nada da će, uz svog pomoćnika prvaka opere Janka Sinadinovića, uspeti na tom položaju da ostvari mnogobrojna značajna umetnička dela u budućnosti.

Bajić je na svom predstavljanju na konferenciji za novinare u Narodnom pozorištu rekao da će činiti tim sa Sinadinovićem, nekadašnjim direktorom Opere te kuće.

„Meni je značajno da imam saradnika upoznatog sa problematikom kuće. To su više operativne stvari, meni značajne jer sam se do sada bavio isključivo umetnošću. Ovo je posao koji do sada nije bio u mom opisu“, rekao je Bajić.

Podsetivši na izreku da „hodamo svi na svetu na ramenima naših predaka“, Sinadinović je rekao da ta obaveza naročito važi za članove ansambla koji slavi 100 godina postojanja.

„I mi moramo nešto uraditi da bi na našim ramenima neko mogao u budućnosti da hoda. Dva zadatka kojima ćemo se rukovoditi: da ispoštujemo tradiciju našeg ansambla i da izgradimmo nešto novo za buduće generacije“, rekao je Sinadinović.

Bajić je najavio da će uskoro će biti objavljen repertoar Opere za naredna tri meseca, a postoji i nacrt predstava koje bi trebale biti realizovane tokom naredne godine.

Novi direktor Opere Narodnog pozorišta, koji je nedavno imenovan umesto dosadašnje Jasmine Trumbetaš Petrović, rekao je da je prva sledeća premijera „Don Kihot“, a sledi opera „Snežana i sedam patuljaka“.

„To su sve manje forme, sa malim brojem ljudi u orkestru kako bi mogli sa njima da putujemo po Srbiji i da se prezentujemo u teatrima koji do sada nisu imali prilike da ugoste ansambl Opere Narodnog pozorišta“, rekao je Bajić.

Prema njegovim rečima, decentralizacija umetnosti jedna je od primarnih stvari kojima treba da se bavimo.

Bajić je kazao da je u planu da se naredne godine rade „veliki operski naslovi koje će uposliti ceo ansambl Opere Narodnog pozorišta“.

On je podsetio da će gala koncert 3. oktobra, posvećen obeležavanju 120 godina od smrti velikog kompozitora Đuzepea Verdija, predstavljati „sinergiju sva tri umetnička ansabla Narodnog pozorišta – Opere, Baleta i Drame“.

Na konferenciji je predstavljen gostujući dirigent gala večeri Kristijan Sandu iz Rumunije, koji je rekao da je u prvi put u Srbiji i da je u Narodnom pozorištu pronašao „neke izvanredne muzičare u orkestru i horu, otvorene da daju energiju“.

Rumunski bariton Jonut Pasku je rekao da mu je „velika čast i zadovoljstvo“ što je u Beogradu, zahvaljujuću obostranom poštovanju sa Bajićem, koji mu je ponudio priliku da bude među pevačima koji će nastupiti na gala večeri u Narodnom pozorištu.

(Tanjug)

