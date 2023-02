Predstavljeni turski, britanski i alžirski film na 51. FEST -u

BEOGRAD – Turski film „Sneg i medved“, britansko ostvarenje „Milioner na tri dana“ i alžirski „Hurija“ predstavljeni su danas na 51. Festu u susretu sa medijima.

Film “Sneg i medved” u koprodukciji Turske, Nemačke i Srbije promovisala je danas rediteljka Selčen Ergun sa srpskim koproducentom Milošem Ivanovićem u Mts Dvorani.

Nova drama od 93 minuta će imati premijeru večeras u Sali 6 Mts Dvorane, u Glavnom takmičarskom programu, a projekcije su zakazane i za sutra veče u Domu omladine Beograda i 2. marta u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

U malom, snegom prekrivenom, zabačenom gradu u Turskoj zima je uvek bila teška. Aslı je mlada medicinska sestra koja je tu nedavno dobila službu. Jedne hladne noći, čovek nestaje. U ovom malom gradu, gde su policajcima najveći problemi bili slepi miševi, iznenadni nestanak čoveka stvara razne glasine. Korak po korak, Aslı se nalazi usred vrtloga odnosa moći, tajni i sumnji.

„Priča je bliska srpskoj kulturi. Imali smo veoma teške uslove za rad, snimanja su bila na minus 19 stepeni, na snegu i vejavici. Osim Miloša, sa kojim je bilo divno sarađivati, iz Srbije je angažovana i tonska ekipa. Inspiracija za film mi je bilo iskustvo koje može imati jedna mlada žena u Turskoj. Da li želite ili ne da ostanete u zemlji, o tim nedoumicama, o teškom vremenu koje nosi sudbina žene u patrijarhatu“, rekla je rediteljka Ergun.

Scenario su napisali rediteljka Selčen Ergun i Jesim Aslan, dok uloge tumače – Merve Dizdar, Saigın Soisal, Asie Dinkoi, Erkan Bektaš.

Film je već išao na festivale tokom 2022, svetska premijera je bila u Torontu, onda je putovao u Hamburg, Antaliju, Kotbus, Marakeš, a ove godine u Palm Springs, Santa Barbara (SAD).

Produkciju potpisuju Nefes Polat (Nefes’ Films), Selčen Ergun (Albino Zebra Film), i koproducenti su Mikael Eckelt (Riva Filmproduktion GmbH), Miloš Ivanović, Andrijana Sofranić Šućur (Set Sail Film).

„Rediteljka i ja smo se upoznali na programu „First Film First“ na Festu, koji je osmislio režiser Stefan Arsenijević, uz Gete Institut. Tada sam pročitao njen projekat ovog filma i uželeo sam da radimo. Svako snimanje je na svoj način teško, pa i ovo, bili smo i na minus 25 stepeni. Ovo je jedan od poslednjih filmova snimljenih pre pandemije korona virusa“, otkrio je koproducent Miloš Ivanović.

Turska rediteljka je istakla da je film osvojio i nagradu 2022 u Antaliji, kao najbolji debi, i za najbolju glumicu -Merve Dizdar, na festivalu „Antalya Golden Orange“ i pohvalila glumicu da je stvarno izuzetna.

Selčen Ergun je turska rediteljka i scenaristkinja. Magistrirala je scenario i režiju na Univerzitetu Bilgi u Istanbulu, nakon što je studirala industrijski dizajn i vizuelnu kulturu na METU u Ankari i bila polaznik Berlinale Talents. Karijeru je počela kao asistent režije, radeći u mnogim turskim i međunarodnim koprodukcijama.

Njeni kratki filmovi „Confrontation“ (2008) i „A Sunny Day“ (2012) prikazani su na međunarodnim festivalima i osvojili su nagrade, a „Sneg i medved“ (2022) je njen debitantski dugometražni film.

Mladi reditelj Džek Spring predstavio je britanski film “Milioner na tri dana” danas u susretu sa medijima u Preš centru Mts Dvorane, u okviru programa “Fest Specijal”.

Burna crna komedija o bandi Grimsbija Traulera, čoveka koji izvode pljačku života, biće premijerno prikazana večeras u bioskopu Cineplexx Galerija Belgrade – Sala 5, kao i na zatvaranju FEST-a, 5. marta u multipleksu Cineplexx UŠĆE Shopping Center, sala 2.

Rođen u Londonu, mladi režiser Džek Spring od svega 23 godine, odrastao je pod uticajem reditelja Gaja Ričija, Edgara Rajta i Vesa Andersona, što je i sam danas jasno istakao u razgovoru.

„Moj film koji ćete gledati je u vizuelnom smislu kombinacija tih različitih uticaja. Čitao sam kritike za svoj film i uglavnom vidim da me dosta porede sa Gajom Ričijem. To mi je veliki kompliment, jer je on zaista sjajan reditelj. Ipak, nakon uvoda i nekih pet minuta, osim vizuelnog aspekta, nema daljih sličnosti sa Ričijem“, navodi britanski režiser.

Nakon što je napustio fakultet, Spring je režirao nekoliko kratkih (“Break Free”, 2019) i dokumentarnih filmova (“The Illusionist”), a zatim i debitantski igrani film “Destination: Dewsbury” (2018), tako da je “Milioner za tri dana” (2022) njegov drugi celovečernji igrani film, prema scenariju Pola Stivensona.

Uloge tumače – Kolm Mini, ranije glavni glumac irskog filma “Kako je Hari postao drvo” u režiji našeg Gorana Paskaljevića, Džona Armstrong, Robi Dži, Bobi Dajmond, Džejms Barouz, Rori Vilton, Endru Ridman, Čarli Vudvard, Grejs Long, Moris Birn.

„Odnosi među likovima su dobro postavljeni, to je zasluga scenariste, dok se ja trudim u radu sa glumcima. Taj odnos među junacima filma mora biti i uživo ostvaren sa glumcima, što mi je veoma važno. Onda idu pripreme za snimanje, na čemu insistiram, što bi značilo sledeće – da se privatno druže. Ako dva glumca u filmu treba da igraju najbolje prijatelje, a privatno se uopšte ne poznaju, onda imamo problem. Zato ih pošaljem u kafanu, u pab, da se lepo opuste i druže“, zaključio je britanski režiser DŽek Spring, takođe i koproducent filma „Milioner na tri dana“.

Glumac Salim Kisari, predstavio je danas novi alžirski film “Hurija” prema scenariju i režiji Munije Medo, koji će biti prikazan večeras u Domu omladine Beograda u okviru 51. FEST-a i programa “FEST Fokus”.

Film će takođe biti emitovan i sutra u matine terminu (12.00h) u Dvorani Kulturnog centra Beograda, i 4. marta u Mts Dvorani, sala 6.

Osim Salima Kisarija, u filmu igraju i – Lina Kudri, Rašida Brakni, Marvan Fares, Amira Hilda Duauda.

Hurija je nadarena plesačica koja sanja da se pridruži Alžirskom nacionalnom baletu. Da bi sastavila kraj s krajem, danju radi kao čistačica, a tokom noći se kladi u tajnim tučama. Nakon što biva napadnuta, budi se u bolnici. Prognoza je mračna: ne može da govori i sigurno nikada više neće plesati. Odbijajući da napusti svoj san, ona se, srcem i dušom, fokusira na svoj fizički oporavak. U centru za rehabilitaciju upoznaje druge žene koje su doživele slične tragedije. Hurija odlučuje da im pomogne da prevaziđu svoja ranjena tela i usprave se – tako što će ih naučiti kako da plešu.

„Film negde govori o ostvarenju sna, ali ne samo o tome. Počelo je kao san, a onda se priča dalje raspršila. Ovo je univerzalna tema o osvajanju slobode. Inače, Hurija i znači – sloboda“, naveo je alžirski glumac.

Rođena u Moskvi, rediteljka Munija Medo odrasla je u Alžiru, a kasnije u Francuskoj gde je studirala novinarstvo i film. Nakon što je snimila nekoliko dokumentarnih filmova “La Cuisine en heritage” (2009) i “Algerian Cinema: A New Breath” (2011), na festivalu u Kanu privukla je pažnju prvim dugometražnim igranim filmom “Papića” (2019) koji je prikazan u programu “Izvestan pogled”.

Film je odlično primljen kod kritike i osvojio je prestižnu nagradu “Cezar” za najbolji debi 2020. godine.

„Naš film „Hurija“ je i o potrazi za samim sobom. Posle svog prvog filma „Papića“, Medo je želela da se vrati toj tematici o položaju žena u Alžiru, to nju veoma zanima. Fantastična je kao filmska autorka, pravi dragulj za saradnju, voli da snima sve u vezi Alžira, i moram reći, da su inače rediteljke u filmskom poslu danas jako važne, a ima ih sve više“, zaključio je glumac Salim Kisari.

Alžirska drama „Hurija“ je prikazana 2022. na festivalima u Rimu (Italija) i Monpeljeu (Francuska) – „Cinemed Festival Cinema Mediterraneen Montpellier“.

Domaći distributer je MCF MegaCom Film, tako da će „Hurija“ biti u redovnom prikazivanju po bioskopima Srbije.

(Tanjug)

