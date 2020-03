Preko 300 srpskih filmova i koprodukcija besplatno online

BEOGRAD – Najveći svetski festival dokumentarnog filma IDFA je na svom sajtu omogućio besplatan pristup za gledanje 302 filma snimljena između 1988. i 2019. godine, saopštili su iz Filmskog centra Srbije.

Međunarodni festival dokumentarnog filma Amsterdam (IDFA), kao najveća baza dokumentarnih filmova, odlučio je da od juče više od 300 filmova iz njihove prestižne kolekcije postane dostupno na mreži, što predstavlja dar i za profesionalce i za filmske entuzijaste koji su primorani da ostanu kod kuće i ograniče svoja druženja tokom pandemije virusa COVID-19.

Među filmovima za besplatno gledanje nalaze se istaknuti evropski dokumentarci i festivalski hitovi „Solar Mama“ (Jehane Noujaim i Mona Eldaief, 2012), „On the way to sćool“ (Ozgur Dogan i Orhan Eskikoy, 2008), „Who will be a Gurkha“ (Kesang Tseten Lama, 2012), „Ukrainian Sheriffs“ (Roman Bondarćuk, 2015) i „Runaway“ (Kim Longinotto i Ziba Mir-Hošeini, 2001).

U izboru se nalazi i pet domaćih ostvarenja i koprodukcija: „Kavijar konekšn“ i „Nacionalni park“ (2006) reditelja Dragana Nikolića, „Žeđ kamenog mora“ Vladimira Perovića , „Povratak mrtvog čovjeka“ Petra Oreškovića i „Oženiću celo selo“ Željka Mirkovića (2010).

Naslovi se mogu pretraživati prema temi, zemlji produkcije, selekciji festivala, dužini trajanja i izdanju.

U poslednjih nekoliko dana, ovaj holandski filmski festival najavio je period za prijave za festivalsko izdanje 2020, kao i osam grantova u okviru IBF Clašic selekcije.

U zimskom krugu izbora, Fond Bertha dodelio je 115 hiljada evra za osam dokumentarnih projekata u razvoju, produkciji ili post-produkciji.

Ovogodišnje izdanje IDFA održaće se od 18. do 29. novembra 2020. godine.

