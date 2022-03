Premijera „Zaljubljenog Šekspira“ u BDP: Pravi spektakl

BEOGRAD – Prva premijera Beogradskog dramskog pozorišta (BDP) u novoj godini biće u subotu, 26. marta – čuvena drama „Zaljubljeni Šekspir“ Toma Stoparda i Marka Nomana, u režiji Ane Tomović, najavljeno je danas na konferenciji za medije.

Glavni glumac Luka Grbić, tumač naslovne uloge mladog Vilijama Šekspira u ovom komadu, specijalno za Tanjug je izjavio da mu nije veliko opterećenje što je sam film „Zaljubljeni Šekspir“ (1998) bio veliki hit u čitavom svetu, već ističe da je sama drama kao pozorišni predložak izuzetno kvalitetna.

„Kod mene ne postoji opterećenje hita u smislu da predstava treba da bude toliko velika stvar. Mislim da je neophodno da ovo bude jaka i važna priča, da na taj način bude uzbudljiva i dobra. Da li će biti hit kod nas, kao što je film bio, to vrlo često nije merilo“, smatra Grbić koji igra najvećeg dramskog pisca svih vremena Šekspira u vreme kada je bio anoniman, i kada polako piše čuvenu dramu „Romeo i Julija“ koja će ga proslaviti.

U predstavi igra veliki ansambl glumaca: Luka Grbić, Stojan Đorđević, Andrej Šepetkovski, Miloš Petrović Trojpec, Stanislava Nikolić, Paulina Manov, Dragana Varagić, Marko Gvero, Aleksandar Radojičić, Aleksandar Alač, Marko Todorović, Ljubomir Bulajić, Amar Ćorović, Zoran Đorđević, Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Nikola Malbaša i Miloš Lazarov.

Grbić je jedan od najtraženijih i najperspektivnijih mladih glumaca, koji je za veoma kratko vreme u doba pandemije iznedriož nekoliko zanimljivih uloga upravo u BDP-u kao što su komadi “Divlje meso” u režiji Jagoša Markovića ili “U raljama života” reditelja Andreja Nosova, a tu su i uloge u drugim teatrima – “Bokeški D-mol” (Boško Buha) i „Sin“ (Atelje 212).

„Divan je osećaj biti toliko zaposlen, imati te prilike, a za glumca je najveća tragedija što ima želju i potrebu da radi, a u suštini se svodi na to da čekamo da nas neko pozove. Imam tako sjajne projekte i prilike, kao što je upravo glavna uloga u „Zaljubljenom Šekspiru“, divan predložak. Uz dobru organizaciju uspevam nekako sve da uklopim i postižem, sve što radim mi je uživanje“, rekao je Grbić.

On ne smatra da se može istrošiti na probama, već ga one napune i daju mu životnu energiju.

„Zaljubljeni Šekspir“ je tek prvi od čak četiri projekta ambicioznog plana BDP-a u kojima će Luka igrati do kraja kalendarske godine.

Kako je otkrio Grbić Tanjugu, prva naredna predstava biće „Antigona“ u režiji slovenačkog umetnika Diega de Bree, čije probe kreću u aprilu, a premijera je zakazana za 28. maj.

Sledeća je na redu drama mjuzikl „Jenki Ros“ na jesen – premijera 5. novembra, u režiji Miloša Lolića, sa Danicom Maksimović, i na kraju savremena dramatizacija romana „Idiot“ Fjodora M. Dostojevskog, u režiji hrvatskog gosta Ivice Buljana, sa Mirjanom Karanović.

„Čekaju me velike uloge, veliki zadaci i drame, videćemo kako će sve na kraju ispasti“, iskren je Grbić i otkriva da li će imati vremena da se posveti i drugim projektima van BDP-a, jer ga publika zna i iz filmova „Južni vetar“ ili serije „Tajne vinove loze“.

„Trenutno me čeka da snimam jednu TV seriju od ranije – „Što se bore misli moje“, od prošle godine je krenulo, onda je prekinuto. Postoji još jedan projekat koji bih potencijalno mogao da ubacim u raspored, ali iskreno ne bih ni voleo više da radim. Mogao bih vremenski to sve da izdržim, ali to nije ideja, jer sa rasipanjem na više strana glumac se ne može posvetiti jednoj priči. Onda se gubi kvalitet zbog timskog rada, jer se samo preleće sa jednog na drugi projekat“, zaključio je Grbić za Tanjug.

Pozorišni komad „Zaljubljeni Šekspir“ poznat je zbog istoimenog hit filma Džona Madena gde su igrali Džozef Fajns, Gvinet Paltrou, Kolin Firt, Džefri Raš, Džudi Denč, Ben Aflek i mnogi drugi.

Film je nagrađen sa više Oskara, a novi pozorišni projekat je realizovan u koprodukciji sa „Prospot doo“ iz Slovenije i po licenci „Disney Theatrical Production“.

Glumac Aleksandar Radojičić ima ulogu Lorda Eseksa, kojeg je igrao Kolin Firt u filmu, i specijalno za Tanjug ističe da mu prija što je postao novi član BDP-a i da premijero ulazi upravo sa ovim projektom, praktično debituje u ovoj pozorišnoj kući.

Podsetimo, Radojičić je dugi niz godina bio stalni član pozoirišta „Boško Buha“.

„Fenomenalno se osećam, to i jeste razlog što sam prešao da igram ovde na drugačijem repertoaru nego u teatru za decu, da radim ovako veće predstave sa čak 18 glumaca, što BDP može da iznese. Uzbuđen sam da radim nešto novo nakon ove dve godine pandemije, gde se teško radilo u pozorištu, više je bilo „kreni-stani“, ili samo „stani-stani“. Ansambl BDP-a je odličan, mada nemam nijednu zamerku ni na ekipu “Boška Buhe”, oni su mi kao porodica. Opet, ako bih negde prešao, BDP je jedini teatar gde sam mogao sve da vidim kao sledeći korak u mojoj karijeri“, rekao je Radojičić za Tanjug.

Naglasio je Radojičić da je odlična podela svih glumaca u predstavi „Zaljubljeni Šekspir“, drago mu je da sa kolegama deli sve lepe i manje lepe trenutke, jer svaki proces stvaranja je prepun nervoze i tenzije, ali je po njemu najvažnije od svega što je ubeđen da će svi uživati dok budu igrali ovaj komad.

Teatar BDP je za kratko vreme u stalni radni odnos primila velikane srpskog glumišta kao što su Branka Katić, Mirjana Karanović, velike zvezde Miloša Bikovića, Andriju Kuzmanovića, Marka Gvera, i Radojičić svakako se nada da će sa svima raditi, ali napominje da kao glumac dobija tim koji on ne bira, već reditelj.

„Izazov je da se napravi dobra atmosfera i energija, ne desi se to uvek, i to nema veze sa imenom umetnika, već moraju mnoge stvari da se poklope da bi sve funkcionisalo dobro. Želim još više da radim na sebi i da pokušam svaki put da dam nešto novo i da napredujem i rastem kao glumac“, smatra Radojičić.

Radnja drame “Zaljubljeni Šekspir” je smeštena u doba kuge krajem 16. veka koja je zahvatila Englesku, a svet se od 2020. godine nalazi u pandemiji koja se još uvek ne završava.

„Ima još okolnosti u komadu koji su veoma aktuelni i mogu se premestiti u današnje vreme. Istina, nismo se mnogo bazirali na toj paraleli, kuga tada, korona virus sada, jer je toliko već ispričana tema pandemije, još da publika dolazi i gleda kako se to isto dešavalo u to doba, drago mi je da se nismo time bavili. Ali, o pozorištu, umetnosti, glumcima, o ljubavi, to su teme koje će ljudima prijati u ovom vremenu korone i haosa. Potrebno je da svi izađu sa lepom emocijom iz pozorišne sale sa jakom voljom za životom, motivacijom, inspiracijom“, nada se glumac Aleksandar Radojičić, koji bi trebalo da zaigra i u predstavi „Tri sestre i Galeb“ reditelja Harisa Pašovića u BDP-u, kao spajanje dva komada Antona P. Čehova, planirano tek za decembar, gde će igrati Branka Katić, Milan Marić, Andrija Kuzmanović, Ljubomir Bulajić.

Na konferenciji za medije je govorila i glavna glumica Stanislava Nikolić koja je dobila rolu Gvinet Paltrou iz holivudske verzije, koja je tada osvojila i Oskara.

Mlada glumica koja živi na relaciji Srbija-Rusija, otkrila je da su intenzivno krenuli sa probama još u decembru i nakon puna tri meseca predanog rada veoma je uzbuđena pred premijeru.

„Dosta smo istraživali, prvo detaljno čitali komad, onda postavljali na pozornicu. Ja igram tu dvostruku rolu žene i muškarca, važno je bilo da se uverljivo dočaraju ljubavne scene. Iskreno se nadam da će biti uzbudljivo, zanimljivo, zabavno, pravi spektakl“, rekla je glumica.

Rediteljka Ana Tomović izjavila je da se komad bavi upravo pozorištem, blizak svima koji profesionalno stvaraju tu scensku magiju i alhemiju, i da je ovde najveća glumačka podela koju je imala prilike da radi u karijeri.

„Svi glumci su ovde dali svoj energetski i emotivni maksimum, imali smo pravo zajedništvo u stvaranju. Iskreno, često sam glumcima bila kao učiteljica“, sa osmehom govori rediteljka, koja je ovde u BDP-u pre pandemije postavila dramu „Liliom“.

Tomović je napomenula da predstava ima tu suštinu – magija pozorišta, da joj je drago što je filmski scenario pretočen u dramu, jer je u pitanju značajan dramski pisac Tom Stopard, i da je pristup i jezik drame drugačiji od filma, te da će ova “predstava u predstavi” izgledati drugačije od Holivuda.

Pretpremijera je zakazana za 25., a reprize su 27. i 29. marta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.