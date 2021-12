Premijerno izvedeno „Sportsko srce“ u Zvezdara teatru

BEOGRAD – Predstava „Sportsko srce“ Đorđa Milosavljevića, u režiji Milana Karadžića, premijerno je izvedena sinoć na sceni „Danilo Bata Stojković“ Zvezdara teatra kao jubilarna 90. premijera ove institucije.

Premijera je privukla veliku pažnju beogradske publike, a nije izostalo ni prisustvo brojnih javnih ličnosti.

Među prisutnima na premijeri bili su i pop kompozitor i pevač Željko Joksimović, glavna i odgovorna urednica novinske agencije i televizije Tanjug Jovana Joksimović, glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, muzičar Igor Blažević, pevačica Dragana Šarić (poznatija kao Bebi Dol), novinarka Mira Adanja Polak, glumice Nataša Ninković i Marija Vicković, kao i voditelj Boško Jakovljević.

U ovoj predstavi uloge tumače Milutin Mima Karadžić, Nina Nešković, Aleksandar Đurica, Nela Mihailović i Nikola Šurbanović.

„Ono što me u pozorištu najviše zanima privuklo me je ovom komadu, a to je sudar različith svetova, autentičnost likova i raspon od tragičnog do komičnog u priči. Ovde se sukobljavaju jedan pretenciozan, snobovski, umišljen svet sa stradalnim, ali autentičnim svetom skorojevića, što istovremeno proizvodi i tragične i komične efekte“, navodi reditelj Milan Karadžić u programu predstave.

Prema rečima scenariste Đorđa Milosavljevića, „ovo je drama o prezrenom, osramoćenom i odbačenom ocu, njegovoj otuđenoj ćerki, kumu očajnom do autodestruktivnosti, advokatici razočaranoj do mahnitosti i o ćerkinom momku, odraslom na Dedinju“.

Komad „Sportsko srce“ beogradska publika je ispratila sa uzbuđenjem, smehom i na kraju burnim aplauzom.

(Tanjug)

