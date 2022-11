Preminuo pevač benda Nazaret

BEOGRAD – Škotski hard rok sastav Nazaret saopštio je da je preminuo njihov nekadašnji pevač Den Mekaferti u 76. godini.

Bend najpoznatiji po hitovima iz sedamdesetih „Love Hurts” i “Hair of the Dog” je na svom sajtu i društvenim mrežama objavio vest da je Mekaferti umro u utorak, ne navodeći uzrok smrti jednog od svojih osnivača.

Basista benda Pit Egnju je napisao da je izgubio „najboljeg prijatelja, a svet jednog od najboljih pevača ikada“.

Kao klasična izdanja benda osnovanog u Škotskoj 1968. godine uzimaju se albumi „Razamanaz“ (1973) i „Loud’n’Proud“ (1973), a Mekaferti se zbog lošeg zdravlja povukao iz postave 2013. tako da nije nastupao sa Nazaretom prilikom gostovanja 2017. na Zaječarskoj gitarijadi.

Pesmu „Love Hurts“ snimili su Everli braders 1960. godine a najpoznatijom učinio ju je Nazaret obradom iz 1974. koja se mogla čuti u serijama „King of the Hill“ i „Vesele sedamdesete“ i kultnom filmu „Dazed and Confused“ (1993).

(Tanjug)

