Prištinski Narodni muzej traži artefakte od Beograda

PRIŠTINA – Direktor Narodnog muzeja Kosova Ajet Ljeci uputio je pismo direktorkama Narodnog i Etnografskog muzeja iz Beograda i predsedniku SANU, u kome traži da se Prištini vrate arheološki i etnografski artefakti, koji se i dalje čuvaju u Srbiji.

U pismu se direktorke muzeja Bojana Borić Brešković i Tijana Čolak Antić, kao i predsednik SANU Vladimir Kostić, podsećaju da imaju obavezu da vrate artefakte iz arheološke i etnografske zbirke sa Kosova.

„Iako su uzeti iz kolekcije krajem 90-ih godina zbog privremene izložbe u centralnoj Srbiji, uz obavezu da se vrate, artefakti se i dalje nalaze u vašim uvaženim muzejima“, napisao je Ljeci u pismu.

On navodi tri obaveze Beograda, a to su transfer artefakata do izložbe i njihov povratak u muzej, poštovanje Uneskove konvencije o merama zabrane i sprečavanja ilegalnog uvoza i prenosa vlasništva čija je Srbija potpisnica i Aneks 5, član 6 Ahtisarijevog plana koji podrazumeva da Beograd vrati delove zbirke pozajmljene zbog izložbe.

Ljeci navodi da se u beogradskim muzejima nalazi ukupno 1.247 artefakata iz arheološke i etnografske zbirke.

„Da bih ispunio ovu obavezu, predlažem osnivanje radne grupe sastavljene od predstavnika četiri muzeja – Narodnog muzeja Kosova, Etnografskog muzeja Kosova, Narodnog muzeja u Beogradu i Etnografskog muzeja u Beogradu, kao i međunarodnih stručnjaka muzeologije“, rekao je Ljeci i dodao da bi njihov zadatak bio izrada plana i nadgledanje procesa povratka svih artefakata u Prištinu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.