Projekat Ive Njunjić i Tihomira Dičića na Bijenalu arhitekture u Veneciji

BEOGRAD – Srbiju će na 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji koja će se održati od 20. maja do 26. novembra 2023. godine predstavljati projekat „Entering the global map / learning of non – algined Arćitecture“, autorskog tima koji čine Iva NJunjić i Tihomir Dičić.

Predstavnik Republike Srbije na Venecijanskom Bijenalu arhitekture izabran je na konkursu koji je Muzej primenjene umetnosti raspisao u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije.

Cilj konkursa bio je izbor projekta koji će odgovoriti na zadatu temu Bijenala – „Laboratorija budućnosti) (The Laboratory of the Future), Lesli Loko (Lesley Lokko), kuratorke 18. Bijenala arhitekture u Veneciji 2023.

Na raspisani konkurs, koji je bio otvoren, idejni, dvostepeni i neanoniman stiglo je 25 prijava. Pet projekata prošli su u drugi stepen konkursa, a odlukom Komesara i Stručnog saveta izabran je rad pod nazivom „Entering the global map / learning of non – algined Arćitecture“,

Žiri konkursa činili su Komesar Slobodan Jović, arhitekta i članovi Stručnog saveta za pripremu nastupa Republike Srbije na 18. Bijenalu arhitekture u Veneciji, na čelu sa predsednicom Stručnog saveta prof. dr Dubravkom Đukanović, arhitektom.

U obrazloženju Stručnog saveta se, između ostalog, navodi da nas izabrani projekat pod nazivom, kao odgovor na temu 18. Međunarodne izložbe arhitekture Bijenala u Veneciji „Laboratorija budućnosti“, „podseća na pozitivnu globalnu ulogu našeg društva kao jednog od nosioca filozofije nesvrstanosti oličenoj u antikolonijalizmu, antiimperijalizmu, nezavisnosti, emancipaciji i koegzistenciji među državama – koja je podrazumevala brojne graditeljske poduhvate vezane za modernizaciju – industrijalizaciju i urbanizaciju mladih multinacionalnih država u Africi.

