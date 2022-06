Promocija prvog romana slovenackog muzicara Zorana Predina

BEOGRAD – Promocija prvog romana poznatog slovenačkog kantautora Zorana Predina – „Mongolske mrlje“, održana je sinoć u Domu omladine Beograda.

Sala „Amerikana“ je bila puna iskrenih ljubitelja lika i dela čuvenog regionalnog muzičara, a osim autora, roman su predstavili – Petar Janjatović, muzički novinar, publicista i rok kritičar, kao i Vladislav Bajac, književnik, glavni urednik i osnivač kuće „Geopoetika“.

„Hvala vam svima što ste došli na ovu moju priredbu. Prvi put sam u ovoj ulozi pisca romana. Ovde na pozornici Doma omladine sam doživeo divne trenutke na koncertima sa mojom grupom „Lačni Franz“, rekao je Predin i dodao u šali da će sve vreme pričati na izmišljenom jeziku jugoesperantu, dok će ostali na srpskom.

Vladislav Bajac je podsetio da svestrani umetnik za sobom već ima objavljene knjige – zbirke priča „Glavom kroz zid“ i „Druga žena u haremu“.

„Čuo sam da kažu kako je prvi roman Zorana Predina veoma lepo iznenađenje, ali ja ne bih rekao da je to zapravo iznenađenje. On je suvereno i jasno toliko stvarao muziku, da je bilo sasvim logično i normalno da uđe u književnost“, primetio je Bajac i dodao da je važan prelomni trenutak ovde jedino što je Predin premijerno ušao u formu romana, s obzirom da je do sada objavio priče i kolekciju kolumni.

Roman prvenac donosi preplitanje i borbu dva različita vremena – turskog ratnika posle neuspešne opsade Beča od pre pet vekova i doba mladog i uobraženog člana stranke „Slovenija Slovencima“ odmah po proglašenju državne nezavisnosti.

Bajac je istakao da je bilo potrebno savladati čitavih pet vekova u autorskom smislu, toliko ličnosti i različitih vremena.

Roman „Mongolske mrlje“ jeste prava borba između krajnosti – smrti i ljubavi, priča o porodici, narodu, kontinentu, a u delu se nalaze osmanske vojske i jugoslovenske tajne službe koje čine zlodela u ime čistoće rase, vere, ideologije ili jezika, i – suprotstavljeni pojedinac.

Muzički publicista Petar Janjatović je primetio da je Predin odmah u životu imao sreće da se pojavi u vreme Novog talasa kao čuveni pokret rokenrola bivše SFRJ.

„Predin je pisac i pesnik, a rokenrol mu je savršeno došao da sve to spoji. Iako na slovenačkom jeziku, njegove pesme u bogatom opusu veoma su se izdvojile i odskočile“, rekao je Janjatović.

„Roman je zaista odlična podloga za igranu TV seriju, zbog tako sjajno uklopljene dve paralelne priče“, zaključio je Janjatović.

Muzičar i pisac Predin je nakon njihovog izlaganja skromno konstatovao da su tolikim komplimentima možda uplašili publiku u sali koja je sada pomalo zbunjena.

„Puno se lakše čita moja knjiga nego što se priča o njoj“, rekao je

„Moj dragi prijatelj Bogdan Diklić i ja smo se družili dosta ranije, i bio je plan sa trećim drugarom Zoranom Čuturom osnujemo bend. Vrlo brzo smo se raspali, a da nismo ni počeli. Kasnije je Diklić nestao, nije ga više bilo toliko u javnosti, tako da sam rešio da napišem roman, kako bi on čuo za to i izađe među sve nas. Eto, zbog njega sam postao romanopisac“, rekao je slovenački kantautor.

Srpski glumac Bogdan Diklić je bio u sali u društvu košarkaškog trenera Željka Obradovića i doviknuo Predinu da je on sada ovde, što je izazvalo smeh u publici.

„Ohrabrio me je jedan moj kolega koji se zove Bob Dilan, kada je dobio Nobelovu nagradu za književnost, zapravo za svoje kantautorske pesme. Takođe je i Leonard Koen pisao tolike zanimljive knjige, ali i mnogi drugi muzičari“, izjavio je Predin.

„Kako se moj roman čita kao što se gleda film, poslao sam roman režiseru Rajku Grliću i rekao mu da se može od ovoga napraviti film. On se sa tim složio, mada ocenio da je adekvatnije za TV seriju i dobacio mi da mu pošaljem i barem pet miliona eura kao što sam mu poslao i roman, pa da snimimo taj projekat“, ispričao je autor.

Zoran Predin (64) je slovenački rok muzičar, pevač, kompozitor, tekstopisac, koji se proslavio tokom 80-ih godina kao frontmen grupe „Lačni Franz“ sa kojom je snimio 17 albuma.

Kasnije je sa novim mladim snagama obnovio pomenutu grupu sa kojom povremeno nastupa, a paralelno ima i uspešnu solo karijeru. Pisao je takođe primenjenu za film, televiziju i pozorište.

Sa novim članovima grupe „Lačni Franz“ poslednji put je u Srbiji svirao u decembru 2017. u Domu omladine Beograda .

(Tanjug)

