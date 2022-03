Promovisana knjiga “Nebojša Đukelić”

BEOGRAD – Promocija knjige “Nebojša Đukelić” autorke Maje Medić iz edicije “Festovih 50”, u izdanju Biblioteke grada Beograda, održana je danas u Kombank Dvorani kao prateći program 50. FEST-a.

Nebojša Đukelić (1947 – 1996) je bio jugoslovenski i srpski filmski novinar, kritičar i urednik, višegodišnji selektor FEST-a, diplomirani filmski reditelj.

Tokom 80-ih godina 20. veka u bivšoj Jugoslaviji svakako je bio jedno od najpoznatijih TV lica, upamćen po veoma smirenom, kulturnom nastupu, kao pravi džentlmen i gospodin u svetu teorije filma.

Ivan Karl, gradski Sekretar za kulturu i predsednik Odbora FEST-a, rekao je da ga veoma veseli da je izašla knjiga o tako obrazovanoj ličnosti, i da će na ovaj način lik Nebojše Đukelića ostati u trajnom sećanju svima.

“Uspeo je da podigne FEST na ozbiljne visine tokom teških ’90-ih godina. Nove generacije filmskih stvaralaca ili kritičara kroz ovu knjigu će se i upoznavati sa delom i značajem Nebojše. Meni je on bio pravi uzor, ta njegova smirenost, staloženost u prezentaciji kojoj je vladao, veliko obrazovanje. Zahvaljujući njemu sam otkrio šta je FEST”, rekao je Karl i dodao da je Fest uvek imao dva sinonima, a to su osnivač Festa – Milutin Čolić (o kome već postoji knjiga) i Nebojša Đukelić.

“Sva vrata u celom svetu su Nebojši bila otvorena, svuda je bio dobrodošao. Njegovo ime će i dalje biti prisutno kod nas, jer on predstavlja pravo nasleđe Festa koje i dalje živi nakon 26 godina. Čuvamo sećanje na njega ovom knjigom, ali i nagradom “Nebojša Đukelić”, u čijem su žiriju ove godine Biljana Srbljanović i Goran Terzić, koji su Nebojšu pratili u radu na Festu”, istakao je predsednik Odbora FEST-a, Ivan Karl.

Miloš Đukelić, član odbora FEST-a, uspešan reditelj reklamne industije i koproducent raznih američkih filmova, sin je pokojnog filmskog kritičara, TV autora, filmskog TV voditelja – novinara.

Učestvovao je u nastanku ove knjige iz prve ruke kao najbliži član porodice.

“Kako sam odrastao uz oca, gledao sam na njega kao simbol FEST-a. Lično sam poznavao njegovo biće iznutra, kao sin, i nisam imao toliko svest o njemu u smislu društvenog značaja. Gledajući sve te tekstove o njemu i koje je on pisao, kao i emisije čiji je bio autor, iznenadilo me je koliko su moderne i dovedene do perfekcionizma”, primetio je Miloš Đukelić.

Sin je naveo da su se držali sve vreme ideje da knjiga bude zanimjiva, da drži pažnju čitalaca, tako da su neke delove morali da izbacuju ako im se učinilo da nije dovoljno atraktivno.

“Tada je televizija bila izlog u svet, veoma važna ljudima. Nisu postojali toliki kanali kao danas. On se u potpunosti trudio da vrhunski izgledaju realizacije svih tih emisija, kao što je “Pokretne slike”, iako u suštini epizode se jednom emituju, možda još neka repriza i gotovo. Ali on je to radio kao da se emituje non stop”, otkrio je sin.

Nebojša Đukelić na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je 1970. godine apsolvirao, a 1975. je diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti.

Od 1978. do 1990. na TV Beograd je vodio poznate Hronike Festa, od 1990. do 1992. bio je selektor FEST-a.

Poznat je ostao kao glavni autor, urednik i voditelj TV serijala “Pokretne slike”, “Petkom u 22” i “Moderna vremena”.

Iako je Nebojša diplomirao filmsku režiju na FDU, ipak nije u karijeri snimio nijedan film.

“Moj otac je bio perfekcionista u smislu da je bio previše strog prema sebi i svom radu. Tako da nije režirao filmove iz razloga što je smatrao da to mora biti urađeno na visoko kvalitetan način i samo tako, ali se on nije osetio tada dovoljno sposobnim da tako uradi. Opet, više je bio teoretičar, nego kritičar filma, samim tim svoju kreativnost je ispoljavao kroz te emisije. Imao je stav da film odumire, i da je neophodno da se bavimo arheologijom”, rekao je Miloš i zaključio da je izdanje ove knjige doživeo veoma emotivno, jer je njegov otac planirao da napiše upravo takvo delo, ali nije nalazio vremena tokom života.

Maja Medić, autorka knjige, takođe je nazvala Nebojšu Đukelilća – “sinonim Festa”, i otkrila da u knjizi nije istaknut samo njegov rad iz oblasti filma, emisija, Festa, već sveobuhvatno, gde je prisutan i njegov rad u industiji marketinga, kao kopirajter (scenarista reklama) i pasionirani ljubitelj šaha.

Prema njenim rečima, knjiga sadrži dva segmenta – tekstove o Đukeliću koje su pisali drugi o njemu, i članke koje je on pisao – kritike pojedinih filmova, izveštavanje sa festivala, posebno sa Festa, intervui sa mnogim autorima, i tekstovi o američkom gangsterskom filmu i Francuskom novom talasu.

Jasmina Ninkov, direktorka Biblioteke grada Beograda, rekla je da je edicija “Festovih 50” najznačajnija u njihovom izdanju, koju su počeli prošle godine, kao pravi presek istorije Festa i raduje se što će nastaviti dalje sa novim knjigama.

Tokom karijere, Nebojša Đukelić je izveštavao sa filmskih festivala u Kanu, Berlinu, Veneciji, Moskvi, Valensiji, Montrealu, Londonu, Tokiju, Puli, Nišu, gde je napravio intervjue sa nekim od najvećih filmskih autora: Džon Hjuston, Federiko Felini, Bernardo Bertoluči, Akiro Kurosava, Roman Polanski, Sidni Lumet, Piter Vir, Varner Hercog, Klint Istvud, Mel Gibson, Džim Džarmuš, Nikita Mihalkov.

Bio je autor i voditelj kviza “Prvih 100 godina” (1994/95) koji je bio posvećen obeležavanju prvog veka filmske umetnosti.

Poslednju godinu rada na RTS-u, Đukelić je proveo kao odgovorni urednik za strani program i posebne medijske projekte.

(Tanjug)

