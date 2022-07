Reditelj Džonatan Ingliš: Selidba u Beograd je moja najbolja odluka u životu

Džonatan Ingliš, poznati britanski reditelj i producent koji 10 godina snima u Srbiji veoma zanimljive projekte, specijalno za Tanjug ističe da mu je najbolja odluka u životu bila da se preseli iz Los Anđelesa u Beograd.

„Prvi put sam boravio u Srbiji 2012. godine na snimanju filma „Templar: Bitka za krv“. Zapravo, to je nastavak veoma uspešnog ostvarenja koji sam realizovao u Engleskoj. Taj drugi deo smo u potpunosti snimali u Srbiji tokom 2012. i 2013. godine. Kod vas smo snimali 10 meseci i to je bilo jedno od najboljih iskustava koje sam imao u karijeri“, rekao je za Tanjug uspešni filmski stvaralac Ingliš o prvom projektu u Srbiji, u originalu – „Ironclad: Battle for Blood“ (2014).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.