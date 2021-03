Rediteljka Sonja Đekić u trening programu “Eurodok”

BEOGRAD – Rediteljka iz Beograda Sonja Đekić učestvovaće u poznatom trening programu “Eurodok”, na kome će razvijati svoj novi dugometražni dokumentarni film “Snovi Vladana Radovanovića”.

Eurodok je prestižni evropski program za edukaciju i usavršavanje filmskih profesionalaca, koji se organizuje uz podršku programa Kreativna Evropa, koji će se održavati tokom ove godine u tri sesije onlajn u Hrvatskoj i Holandiji, navadeno je na sajtu Filmskog centra Srbije.

Ove godine, od više od 140 prijavljenih producenata iz celog sveta, odabrano je manje od petine, a Sonja Đekić je jedina učesnica programa iz ovog dela Evrope.

Njen filmski projekat “Snovi Vladana Radovanovića” (Dream Collector) biće rađen u produkciji kuće KEVA, a podržan je na na konkursima Filmskog centra Srbije za razvoj scenarija, razvoj projekta i sufinansiranje produkcije.

“Verujem u mistični karakter procesa stvaranja, čak i kada je kolektivna umetnost filma u pitanju, pa bilo to samo u početnima fazama procesa. Međutim, tu je i potreba da stignete do publike, bez toga – nijedno umetničko delo nije zaokruženo, a danas je to sve teže ukoliko niste ‘vidljivi'“, istakla je rediteljka i producentkinja Đekić.

“Imala sam sreće da u jesen 2019. pohađam regionalnu sesiju Eurodoka u Novom Sadu, i steknem poverenje u ovaj program koji neguje atmosferu posvećene kreativne saradnje među učesnicima“, rekla je ona.

Posle tri godine rada na svom filmu baziranom na snovima našeg umetnika Vladana Radovanovića – sazreo je trenutak da kroz tri intenzivne sesije izbrusim do kraja produkcijsku strategiju i, nadajmo se, nađem prave saradnike za ovaj, kao i za neke buduće projekte”, otkrila je autorka, poznata po veoma uspešnim dokumentarnim projektima “Speleonaut-pod kamenim nebom”, “Kosma” i “Džo dolazi u Srbiju”.

Ona napominje da je film na kojem radi pravi izazov za dokumentarnu formu, pokušaj hvatanja onoga što se ne može zabeležiti – dokumentarna bajka o celom jednom životu u snovima.

Stan autora Radovanovića je posebna planeta ispunjena umetničkim radovima, i spojen je u jedan prostor sa enterijerima Radio Beograda, gde je junak filma decenijama radio, i gde je osnovao Elektronski studio.

“Pored fasciniranosti intenzitetom emocija i življenja u sopstvenim snovima, ovaj film predstavlja i moju veru u zalivanje drveta svakog dana, u junake koji rade neke stvari sa velikom istrajnošću. Tako i Vladan uporno beleži svoje snove od 1953. godine, i svakodnevno stvara umetnička dela, što traje i dan danas, u njegovoj 88. godini.

To čini svaki predmet u njegovom stanu natopljenim maštom, filmičnim i živim „, zaključila je rediteljka.

Ona se još na studijama FDU afirmisala kratkim igranim filmom „Moja!“, koji je bio prikazivan i nagrađen na čuvenom Festivalu kratkometražnog i dokumentarnog filma, kao i na festivalu Studentskog filma.

U fokusu programa “Eurodok” je produkcija dokumentarnih filmova sa visokim standardom kvaliteta i kreativnosti.

Rediteljka će učestvovati u engleskoj jezičkoj grupi (druga je francuska), čiji je glavni mentor Hajno Dekert, jedan od vodećih producenata i distributera savremenog evropskog dokumentarnog filma.

Učešće autorke Đekić na ovom programu podržao je Filmski centar Srbije, kao i sam Eurodok program.

(Tanjug)

