Rudan: „Doživotna robija“ pokazuje da ni lova ne rešava sve

BEOGRAD – Spisateljica Vedrana Rudan kaže da je njen novi roman „Doživotna robija“ drugačiji od svih njenih dosadašnjih knjiga pošto se bavi životima bogataša i pokazuje da „ni lova ne rešava sve“.

„Drugačija je jer likovi nisu iz mog miljea. Nisu sirotinja koja sanja bolji život, ljudi na rubu gladi ili pameti. To su bogataši kojima ništa ne fali, a ne znaju šta bi od života, pa se gube. Znaju da u radu nije spas“, rekla je Rudan za Tanjug.

Rudan kaže da je „Doživotna robija“ toliko drugačiji od njenih prethodnih romana da se u početku uporno borila protiv svojih junaka.

„Nekako sam ih htela privesti pameti, da budu slični meni, da ih bolje razumem. Međutim bili su žilavi. I koliko sam navaljivala da budu drugačiji topliji, nežniji, toliko su rekli ne“, priznala je Rudan.

Nakon što je pet verzija od po 200 stranica bacila u smeće, Rudan kaže da joj se „na kraju otvorila slika“ i završila je knjigu, koju je u Srbiji objavila Laguna.

„Kao da mi je kamen sa srca pao. Mučila me jako“, rekla je Rudan.

„Doživotnu robiju“ Rudan počinje stihovima velikog hita američkog benda Igls „Hotel Kalifornija“: „Možeš se ođaviti kad god želiš, ali nikad ne možeš otići“.

„Fantastična poruka da ne možeš pobeći ni od sudbine, ni od sebe. Sve što su Iglsi rekli u dva stiha meni je trebalo 200 stranica“, navela je Rudan.

Pred dolazak u Beograda, gde je večeras imala promociju romana u ispunjenoj velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra, Rudan je na svom blogu napisala tekst o estetskim pripremama naslovljen „Umetnica mora biti lepa, biti lepa“.

Rudan se poslužila citatom pesme „In corpore sano“ srpske predstavnice na Evroviziji Ane Đurić Konstrakte, za koju kaže da je „čudesno biće“.

„Ne znam koliko su Srbi svesni toga? Sad mi rekao taksista: ‘Pesma je glupa ali možda ćemo imati sreće’.Rekla sam: ‘Pesma uopšte nije glupa!’ To je fenomenalna žena koja sledi sebe, ali ne od juče“, rekla je Rudan.

Prema njenim rečima, Konstrakta je poslala „poruku da umentici imaju pravo na život, na zdravlje, jer je u jednom društvu umetnost ono što je bitno“.

„To nije srpski problem, to je svetski problem. To je poruka i Srbiji i svetu. I zato je svet prihvatio. Ona tako uverljivo to govori da je moja unuka s njom oduševljena!“, istakla je Rudan.

Ocenivši da „bez umetnosti nema države“, koju ne čine ni „političari, ni pruge, hoteli, samiti sa Kinezima ili Amerikancima“, Rudan je kazala da „državu čine umetnici“.

Prema njenim rečima, „ostao je Tolstoj, a ne ruski grof ili političar, a nakon Da Vinčija dela, a ne mecena koji ih je plaćao“.

„Međutim divljaci koji vladaju našim zemljama ne razumeju da umetnica mora biti zdrava. Iz sveg srca navijam da Konstrakta ide dalje“, rekla je Rudan.

Inace, na promociji u SKC-u, Rudan je objasnila da je njena glavna junakinja Lola opsednuta potragom za ljubavlju.

„Šta je ljubav, sreća? Nije ni sreća za svakog. Za mene je sreća pre korone bila da mogu šetati, kuhati pričati… Kako sam od korone oslepila bila je sreća gledati…Danas jesi sutra nisi. Zgrabi onoga koga voliš za ruku, ne gledaj mobilni, portale. Kupuj fenomenalne knjige – to je sreća“, rekla je Rudan.

Za sebe je rekla da je „žena sa deset kila viška, alergična do pakla“, a za najnoviju knjigu da je prema njenom mišljenju dobra knjiga.

„Imam ja još dobrih, ali ova je nova, prema tome je najbolja“, kazal je Rudan.

(Tanjug)

