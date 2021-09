Spektakl „Rok opera“ 2. oktobra za kraj leta na Adi

BEOGRAD – Čuveni muzički spektakl „Rok opera“ biće izveden u subotu, 2. oktobra na Adi Ciganliji čime će zvanično zatvoriti letnju sezonu, a ulaz je besplatan.

Antologijski rok hitovi u posebnom simfonijskom zvuku i specifičnim vokalnim izvođenjima osvajaju Srbiju i region već nekoliko sezona sa rasprodatim koncertima u Sava centru, Srpskom narodnom pozorištu (SNP) u Novom Sadu, a imali su i oko 100.000 ljudi na Beer festu na Ušću.

Ovaj muzički događaj održava se na sceni „Arena Ada“, na tribinama kod Sudijskog tornja.

Nesvakidašnji muzički spektakl za ovu priliku ima više desetina muzičara na sceni, članove hora i Orkestra Opere SNP, Novosadski Big bend, kao i goste soliste.

Tako će publika uz zvuke simfonijske muzike i dirigenta Fedora Vrtačnika, u jedinstvenim aranžmanima slušati popularne pesme grupe The Doors „Light my Fire“, Robija Vilijamsa – „Angels“, benda Queen – „We Wil Rock you“, „Bohemian Rhapsody“, „We are the Ćampions“, kao i domaće hitove – „Par godina za nas“ (EKV) ili „Ljuljaj me nežno“ (Oliver Mandić).

„Rock Opera je jedinstvena ne samo po tome što mnogim posetiocima predstavlja specifičan muzički žanr pod crošover, već i zato što je pođednako interesantna publici koja je rasla uz rok pesme slušajući ih sa gramofonskih ploča, i mlađoj publici koja danas konzumira dobru muziku i prepoznaje istinski kvalitet“, objasnio je dirigent Fedor Vrtačnik.

On je takođe istakao da je koncept spektakla pođednako pristupačan svim generacijama, i posetioci će videti da ovaj projekat znatno odstupa od već viđenih klišea i nametnutih standarda.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.