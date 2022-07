Srpska pop zvezda gošća na koncertu slavnog tenora

BEOGRAD – Srpska pop zvezda Jelena Tomašević nastupiće kao specijalna gošća na koncertu jednog od najpoznatijih tenora sveta Andree Bočelija 22. jula u Beogradu na festivalu “Belgrade River Fest”.

Proslavljenu umetnicu, koja je Srbiju 2008. godine uspešno predstavljala na Pesmi Evrovizije i iza koje su dva studijska albuma “Panta Rei” i “Ime moje”, koji su joj doneli veliku popularnost i rasprodate koncerte širom regiona, odabrao Bočelijev tim kao pop zvezdu koja će na koncertu u Beogradu nastupiti sa slavnim tenorom.

Jelena Tomašević će se na koncertu pojaviti kao gost u dve numere, a jednu će izvesti solo.

„Maestro Bočeli ima običaj da na svim svojim svetskim turnejama, kao specijalnog gosta pozove pop pevačicu iz zemlje u kojoj nastupa. Mnogo mi je drago da su moja muzika i moj rad došli došli do jednog ovako veličanstvenog umetnika i da su on i njegov tim odlučili da u Beogradu na njegovom koncertu pevamo zajedno. Ja sam bila na koncertu Andree Bocelija pre 10 godina u Beogradskoj areni i sećam da sam bila oduševljena lepotom i kvalitetom njegovog pevanja. Dok sam ga slušala uživo pomislila sam: „Ako je ovaj glas ovoliko divan za slusanje, kakav bi osećaj bio pevati sa ovim čovekom“. I negde u dubini sebe sam to i poželela. Eto, želje se ostvaruju. Bogu hvala, uskoro ću moći da vam kažem kakav je osećaj pevati sa velikim Andreom Bočelijem“, izjavila je Jelena Tomašević.

Andrea Bočeli nastupiće 22. jula u prestonici Srbije u okviru prestižne muzičke manifestacije Belgrade River Fest.

Prilikom dolaska u Beograd, njemu će biti uručen orden za izuzetne zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti muzičke umetnosti, kojom ga je odlikovao presednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nakon što će festival otvoriti Bočeli, 23. jula nastupiće i fado diva Mariza, planetarno popularna umetnica iz Portugala.

Svetske muzičke zvezda nastupiće u posebno izgrađenoj koncertnoj dvorani na otvorenom, na obali reke Save.

Prepoznat širom sveta kao najvoljeniji tenor, sa preko 90 miliona prodatih nosača zvuka, Bočeli svakim novim nastupom pomera granice svetske muzičke scene.

Pre mesec dana nastupio je na proslavi sedamdesetogodišnjice vladavine kraljice Elizabete u Londonu, a tokom karijere pevao je pred četiri američka predsednika, tri pape, pred brojnim premijerima i na najznačajnijijm sportskim i kulturnim manifestacijama širom sveta.

Ulaznice za Belgrade River Fest i koncerte Andree Bočelija i Marize dostupne su na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na tickets.rs.

(Tanjug)

