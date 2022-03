Tomović: Serija Blok 27 je priča u šest filmova

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je rediteljka Milica Tomović koja je govorila o radu na seriji „Blok 27“ i filmu „Kelti“.

Tomović je rekla da je u seriji „Blok 27“ bilo „najteže ispričati priču koja je zapravo šest dugih filmova, ima toliko različitih narativa, i kako ih ispratiti kroz šest epizoda“.

„Činilo mi se da postoji trenutak kada mogu da se izgube stvari koje su bitne, jer naravno da jedna veća linija će da odvuče pažnju nečega što je postalo sporedno“, rekla je Tomović.

Njoj i koreditelju Momiru Miloševiću je bilo bitno da ne zaborave „na sitne detalje u epizodama, da neko u nastavku prati sličan stil i narative“.

Prema njenim rečima, inspiracija je bio odličan kratki Miloševićev film koji je u seriju razvio njen autor Ivan Knežević sa scenarističkim timom, a „Blok 27“ se referiše na serije „Čudnije stvari“ i „Dark“.

„Pričali smo da ne treba da se poredimo, jer ako ćemo iskreno budžet za celu seriju je kao pola jedne epizode ‘Čudnijih stvari’ ili ‘Darka’. Samim tim da ne treba da stremimo ka tom pravcu, već da vidimo šta možemo u okviru lokalnog, šta je nama zanimljivo“, navela je Tomović.

Prema njenim rečma, gledaoci vole priče o odrastanju i zbog toga je njena generacija bila „odlepila“ za filmom „Tilva Roš“, zato što su znali o čemu priča.

„Pokušali smo kroz razgovor sa glumcima da dođemo do zajedničkih tačaka odrastanja i da to implementiramo u seriju. Ljudi se lepe na događaje koji im se dešavaju, koji su vrlo poznati. Usput postavljena je misterija, brat je nestao, i to daje notu za praćenje“, rekla je Tomović.

U svoj film „Kelti“ Tomović je išla iskreno sa željom da progovori o svojim roditeljima i svojoj generaciji, naglasivši da je htela da snimi film koji bi ljudi devedesetih uzeli ponovo iz video kluba.

„Da ga puštaš i da piješ pivo i jedeš kokice i gledaš“, rekla je Tomović.

(Tanjug)

