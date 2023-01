Tri godine agencije za glumce “Slavik Artists Menadžment” u Srbiji

BEOGRAD – Lokalna i nezavisna agencija za glumce “Slavik Artists Menadžment”, koju su osnovali glumac, producent i reditelj Nikola Kojo i britanski producent i režiser Džonatan Ingliš večeras je u Beogradu proslavila tri godine postojanja.

Glamurozno veče u prostoru “Top of the Hub” u Ušće Biznis Centru na 25. spratu okupilo je glumce, reditelje, kasting direktore iz regiona i iz celog sveta…

Kojo je za Tanjug ispričao da je osnivanje agencije krenulo u pomalo nezgodno vreme, kada je izbila pandemija korona virusa.

„Istina, tako se desilo da smo tada pokrenuli ovu našu priču Džonatan Ingliš i ja, što je bilo dobro. Odnosno, nije dobro zbog Kovida, naravno, ali bar smo imali vremena da nam agencija naraste. Sve ovo je jedan normalni vid poslovanja na našem tržištu. Umetnici ostvaruju svoja prava u vezi honorara, o tome sada brinu agenti“, objasnio je Kojo i dodao da je sada i producentima mnogo lakše da komuniciraju sa agentom koji zastupa više glumaca.

Agencija štiti prava umetnika na svim projektima koje rade u Srbiji i u inostranstvu, bilo da rade strane ili domaće filmove, serije, reklame, kaže Kojo.

Kaže i da je hiper produkciju igranog programa u Srbiji pozitivna stvar jer više glumaca, dramskih umetnika, inače ljudi iz branše, ima posla i od čega lepo da živi.

„Prednost jeste što puno stvaralaca pokretnih slika ima priliku da se bavi ovim poslom, zatje i naša agencija tu dragocena. Mana tolikih snimanja serija jeste u tome što se sve radi veoma brzo. Pojavljuje se toliko serija i filmova koje publika ne može da isprati. Tako razni mladi i veliki talenti urade neki značajan posao, ali to nažalost bude ispod radara, jer ne mogu biti primećeni od tolike ponude u isto vreme“, primetio je Kojo.

Poverenje prvog agencijskog zastupanja u našoj zemlji Slaviku su, pored mnogih drugih, dali Anica Dobra, Gordan Kičić, Miloš Petrović Trojpec, Petar Strugar, Vesna Trivalić, Branka Katić, Anđela Jovanović, Miloš Timotijević, Zoran Cvijanović, Jelena Gavrilović, Anita Ognjanović, Tamara Dragičević, Aleksandar Srećković Kubura…

Saradnju sa Slavikom ostvarili su i domaći reditelji poput Milana Konjevića, Sandre Mitrović, Darjana Mihjlovića, Milana Todorovića.

Predstavljajući umetnike sa Balkana, kao i talente iz celog sveta, Slavik posluje kao agencija koja zastupa već ostvarene glumce i glumice, ali i umetnike koji tek počinju karijeru, podžavajući razvoj i afirmaciju svih talenata na nacionalnim i međunarodnim projektima.

Misija Slavik Artists Menadžmenta je da kreativne umetnike predstavi nacionalnoj i međunarodnoj sceni, verujući u ideju da će doneti veće interesovanje za lokalnu industriju.

Kojo je neko vreme napravio kratku pauzu u snimanju projekata u Srbiji, ali je zato u poslednje vreme jedan od najtraženijih glumaca na malom i velikom ekranu.

Trenutno se prikazuje nova sezona sitkoma “Radio Mileva” u kojem Kojo igra, kao i istorijska špijunska serija u 10 epizoda “Vera” Nedeljka Kovačića, prema istoimenom filmu koji je krajem 2022. imao više od 70.000 gledalaca u bioskopima širom zemlje.

Treba pomenuti i telenovelu “Tajne vinove loze”, serije “U klinču”, “Crna svadba”, “Aleksandar od Jugoslavije”, “Čudne ljubavi”, gde je Kojo bio i reditelj.

Sprema se nastavak “Crne svadbe” i „U klinču“, a Kojo je najavio i seriju “Deca zla” prema romanu Miodraga Majića (igraju – Anica Dobra, Milica Janevski, Radovan Raša Vujović, Jovana Stojiljković).

„Serija Deca zla je uveliko gotova. Snimali smo je još pre godinu dana i ne znam zašto je ne emituju, to je do odluke producenta. Dalje me veoma zanima da režiram, privlači me ta pozicija. Pišem scenario za jedan film, tako da se nadam da ću ga režirati, a ne znam da li će se to desiti, sve zavisi od sredstava. Svakako ću nastaviti da se bavim i režijom“, zaključio je Kojo za Tanjug.

Glumica Tamara Krcunović je iskreno oduševljena što se ostvarila ideja o osnivanju agencije za glumce, posebno jer je i sama jedno vreme gradila karijeru u inostranstvu.

„Mislim da sam bila najsrećnija osoba kada se osnovala Slavik agencija. Istina, imala sam sreću da živim u Franciskoj i da sam dobila agenta još na fakultetu. Meni je samim tim sasvim normalno da se ovakve stvari dese, a ne da ja koja sam školovana da radim posao glumca, moram da radim i druge poslove, koje jednostavno ne bih da radim“, kaže Tamara za Tanjug.

Priznaje da posao menadžera i agenta nema toliko veze sa samim umetničkim delom, tako da joj je bilo jako naporno i stresno da sve sama radi i praktično sebe promoviše.

„Zato mi je pao ogroman kamen sa srca kada su Kojo i Ingliš osnovali agenciju, konačno da nam se i to desi. Ja sam najveći fan ovog projekta i smatram da je jako važno da postoji. Nadam se da će se ovo i dalje širiti i da postane pravilo kod nas, da mogu da se kontaktiraju i glumci i producenti, da se sve stvari dovedu u neki red“, ocenila je Krcunović.

Kažer i da nema baš pozitivno mišljenje o velikom broju serija koje se snimaju, jer smatra da je previše sadržaja, a ona se trudi da koliko može, bira dobre projekte.

„Zaista sve zavisi, nekada sam mogla da biram, onda i nisam mogla, i svi glumci danas rade onako kakve su okolnosti. Čini mi se da od svega što gledamo, možda deset posto vredi. Ostalih 90 odsto rekla bih da nije vredno. Volela bih da se ubuduće uvede neki red, da postoji neka zdrava konkurencija. Ovako više se i ne zna šta se radi“, kaže glumica, te primećuje da je to veliki problem i za pozorište danas, jer su mnogi glumci na raznim snimanjima istovremeno.

Otkrila je da će se tokom 2023.godine pojaviti u epskom filmu „Libreta – rađanje grada“ Gvozdena Đurića i Žanka Tomića, ostvarenju „Prvi maj“ Mladena Đorđevića, drugoj sezoni krimi serije „Južni vetar“ Miloša Avramovića, dok reditelj Nikola Ljuca, posle drame „V(l)ažnost“ (2016), ponovo sprema novi film sa Tamarom u glavnoj ulozi.

Džonatan Ingliš je britanski reditelj i producent, koji godinama živi u Beogradu i uveliko snima značajne i zapažene inostrane projekte, gde je uposlio i dosta srpskih dramskih umetnika, glumaca, režisera, radnika tehničke ekipe.

Pominje da je sticajem okolnosti agencija formirana na samom početku pandemije, ali kaže da su o toj ideji on i Kojo pričali i razmišljali dugo.

„Pričali smo sa mnogo ljudi o tome, pre svega sa našim kolegama i uvideli smo potrebu za pokretanjem ove priče gde će umetnici imati svoje agente za angažmane“, rekao je Ingliš za Tanjug i dodao da ima toliko sjajnih glumaca u celoj Srbiji, Beogradu, ali i širom bivše Jugoslavije.

Kao reditelj realizovao je epski spektakl iz dva nastavka “Ironclad” (2011, 2014, igraju – Džejms Purfoj, Pol Đamati, Derek Džekobi, Džejson Fleming, Brajan Koks), SF seriju “Predstraža” (Outpost) koja već ima četiri sezone, od toga tri snimljene kod nas.

Kojo i Ingliš su sarađivali na američkoj akcionoj TV seriji „SEAL Team“, koja je delom snimana u Beogradu.

Kojo je gostovao u toj seriji koju i naša publika prati na kablovskim kanalima pod nazivom „Mornaričke foke“, gde glavnu ulogu specijalca tumači Dejvid Boreanac, poznat iz hit serija „Bones“, „Buffy“, „Angel“.

Ingliš je režirao i epski horor “Minotaur” (2006) sa zvezdom Tomom Hardijem, triler “Dvostruki život mog muža” (2018), gde igraju i naši glumci – Dragan Mićanović, Tamara Aleksić, Tijana Upčeva, Anja Mit.

Kaže da je zanimljivo što u Beogradu ne postoji nijedna agencija koja brine o glumcima, ali dodaje da nije mnogo bolja situacija ni u regiji, osim što ima jedna agencija za umetnike u Sarajevu.

„Upravo zbog toliko izvanrednih i talentovanih glumaca, rešili smo da je došao trenutak da osnujemo agenciju koja će biti u potpunosti posvećena interesu glumaca, kako uveliko rade u Parizu, Londonu, Los Anđelesu“, rekao je Ingliš.

On je ocenio da je u Srbiji nastala poslednjih nekoliko godina izuzetna produkcija igranog programa i da ta industrija samo raste, zbog čega su i želeli, kako kaže, da podignu profesionalizam ovog posla na viši nivo.

Napominje da se Srbija prilično približila svetskim produkcijama, konkretno u proizvodniu TV serija, a kad se dodaju i strana ulaganja Ingliš kaže da na njegovim projektima dolazi do spajanja srpskih i američkih glumaca, kao što je to poznata SF akciona serija „Predstraža“ (Outpost).

Od novih izazova Ingliš je ponovo najavio SF seriju o kojoj se pričalo “The Ark” koja će imati premijeru već 1. februara na američkoj televiziji Sci-Fi, kanalu naučne fantastike, gde igraju i razni srpski glumci gotovo ravnopravno sa kolegama iz SAD.

Takođe, kao producent je realizovao i film “The Maćine” sa Markom Hamilom, sada u fazi post produkcije, montaže, a sniman je u Beogradu, a u planu je i film “The Killing House”.

Od ranije Ingliš u biografiji ima mnoge producentske poduhvate – “Dobra žena” (2004) sa Skarlet Johanson i Helen Hant, vestern “Sweetwater” (2013, Dženuari Džouns, Ed Haris, Eduardo Noriega, Džejson Ajsaks), ”Ederlezi Rising” (2018) Lazara Bodrože, kao i spomenutu akcionu seriju koju i mi gledamo “SEAL Team” .

„Već neko vreme spremam svoj autorski projekat, u pitanju je TV serija „Robin Hud“, jedna nova verzija o tom čuvenom junaku. Pišem scenario, radiću režiju, produkciju, snimaćemo u Srbiji. I naravno, čekamo kako će proći „The Ark“, pa ćemo možda nastaviti da snimamo i drugu sezonu. Na sve to obnovili smo „The Outpost“ za petu sezonu, a u Srbiji smo već snimili tri sezone“, zaključio je Džonatan Ingliš za Tanjug.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.