Trivan: FCS stoji iza odluka,ne ulazim u analizu Zafranovića

BEOGRAD: 24. februara (Tanjug) – Predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije Jelena Trivan izjavila je danas da članovi Komisija FCS, koje su odobrile sredstva za snimanje filmova „Đeca Kozare“ u režiji Lordana Zafranovića i „Dara iz Jasenovca“ Predraga Antonijevića stoje iza svojih odluka nakon čitanja ponuđenih scenarija i ističe da ne želi da ulazi u analizu Zafranovićevih, kako je rekla, optužbi da je scenario za film „Dara iz Jasenovca“ plagijat.

Trivan je u izjavi Tanjugu, reagujući na najavu Lordana Zafranovića da će pitanjem navodne podudarnosti scenarija za film „Đeca Kozare“ i „Dara iz Jasenovca“ pozabaviti advokati , navela da su autorska prava koautora nekog filma (reditelj i scenarista) zaštićena zakonom i da svako u odnosu na ta zakonska rešenja može da potraži pravdu na sudu.

„Verujem da ovakav način rasprave u javnosti autora filmova ne doprinosi pijetetu žrtvama logora Jasenovac“ poručila je Trivan.

Reditelj Lordan Zafranović izjavio je danas ranije da mu je facinantno da postoji tolika podudarnost između scenarija „Đeca Kozare“ Arsena Diklića po kom on već godinama sprema film, i ostvarenja „Dara iz Jasenovca“ Predraga Antonijevića.

„Da li i koliko film ima sličnosti, na to pitanje će odgovoriti pravnici u Srbiji, Americi i svim zemljama, gde taj film bude prikazan“, istakao je režiser i zatim naveo da on svakako ne odustaje od snimanja svog projekta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.