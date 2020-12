TV serija „Klan“ od 25. decembra na Supertsar TV

BEOGRAD – Serija „Klan“ u režiji i po scenariju Bobana Skerlića stiže pred gledaoce malih ekrana 25. decembra na kanalu Superstar TV, a autorska i glumačka ekipa su danas organizovali onlajn konferenciju kako bi približili taj svet podzemlja, kriminala i mraka koji „melje“ ljudske živote.

„Nisam želeo da pravim rekonstrukciju istorijskih događaja, niti da se ugledam na neki poznati klan koji je delovao u bližoj ili daljoj prošlosti u Beogradu, već sam, spremajući se za pisanje scenarija, mnogo istraživao i pronašao inspiraciju za svoje likove. Ali ništa više od toga. Želeo sam da prikažem mehanizme delovanja u tom polusvetu i određene karakteristike i uslove koji su neophodni kako bi se u tom kriminalnom miljeu uspelo“, objašnjava Skerlić.

On navodi da ovo nije karakteristična kriminalistička serija.

„Likovi u njoj delaju prema svojim nagonima i instiktima, nekada su njihovi postupci ironični, nekada apsurdni, a mnogo puta i komični. Njihovo delovanje je nekada lišeno empatije i racija. Ali moja želja je pre svega bila da prikažem kako je život u kriminalu, u stvari život u strahu, a da ta ideja o herojima koji idu grudima na metak nije realna. Ti ljudi konstantno strepe, što od konkurencije, što od toga što nikome ne mogu da veruju, a pre svega za svoj život. Život u kriminalu je robija, pre robije. Na delu je nekakav perverzni darvinizam sa štanglom u ruci i metkom u cevi“, kaže reditelj.

Na pitanje koliko se razlikuje njegovo gledanje na ovu temu od perioda kada je snimao film „Do koske“, ističe da se promenilo vreme, društvo, pa i sam kriminal.

„Tada sam se bavio kriminalnim privatizacijama, i tada je organizovani kriminal bio tek u nastajanju, dok je sada svuda u okruženju“, navodi Skerlić.

U seriji „Klan“ glavne likove tumače mladi glumci Nedim Nezirović i Aleksandar Dimitrijević, koji su istakli da im je rad na ovom projektu bio dragoceno iskustvo tokom kojeg su naučili mnogo.

„Gradeći lik Paše bilo mi je veoma izazovno da u sebi pronađem te osobine i iskustvo jer ih nemam i nisam bio siguran da li je reditelj napravio pravi izbor. Moj lik je bahat, alav, intenzivno oseća život i važno mu je da se popne na kriminalnu lestvicu što više. S druge strane, on ipak nije lišen emocija i zato mi je bilo važno da gledaocima približim tu njegovu unutrašnju borbu i život u njemu koji diše. Ova serija ne koketira sa kriminalom i ne glorifikuje ga. Ovo nije krimi sadržaj na kakav je navikla ovdašnja publika. Ona kriminal ne stavlja na pijedestal već ga razotkriva, demistifikuje, i glavne „anti junake“ predstavlja onakvim kakvi oni jesu: uplašeni, beskrupulozni, bahati, alavi, nesigurni, impulsivni, emotivno rastrojeni, moralno osakaćeni“, objasnio je Nezirović.

S druge strane, kako Dimitrijević ističe, njegov lik Šok je pravi primer beskrupuloznog mladića koji je vođen samo „životinjskim instiktima“.

„On je kao bomba koja se sprema da eksplodira i koja će napraviti ogromne posledice. Međutim, toliko smo duboko ušli u samu ulogu da sam počeo da razumem njegove porive i želje. Njegova unutrašnja poluga za kontrakarakteristiku lika je ogroman strah iz koga Šok crpi svu agresiju i instinkt za preživljavanje. Mislim da mi je rad na ovom liku toliko dragocen da ću ga pamtiti kao ulogu koja mi je promenila karijeru i život“, kazao je Dimitrijević.

Jedan od karika u klanu je Furtula, u tumačenju Ivana Zarića.

„Furtula mi je bio zanimljiv jer, za razliku od većina likova, nema taj poriv penjanja na kriminalnu lestvicu. Strah ga je zaustavio. To se okameni u samo želju da preživiš i da što manje boli taj svet, a taj svet užasno boli. Kada to shvatiš, ti se trudiš samo da preživiš, a da bi preživeo moraš da budeš operativan i brz i da ne praviš greške. On je čovek koji tako živi. Da bismo nešto pobedili ili prevazišli moramo da ga razumemo, da shvatimo kako funkcioniše. Da ne ulepšavamo, ovde se radi o zlu“, objašnjava Zarić.

Okosnica radnje serije „Klan“ prenosi tragikomične situacije koje prate dvojicu sitnih lopova iz beogradskog predgrađa, koji se sticajem bizarnih događaja nađu u srcu visokog kriminala.

Produkcijska kuća Firefly i Telekom Srbija, koji stoje iza ovog originalnog tv projekta, najavlju da je premijerno emitovanje planirano za 25. decembar na kanalu Superstar TV, a sutradan, 26. decembra na RTS.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.